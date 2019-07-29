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住泰國飯店「上防盜栓還被開門」！　衝進一群人…蘿莉塔嚇瘋曝恐怖下場

記者潘慧中／綜合報導

泰國旅遊是近年國人相當熱衷的選擇，住宿便宜加上有美景美食，可說是CP值極高的旅遊地點，但當地靈異故事也是不少網友害怕的部分，《大學生了沒》出身的蘿莉塔就曾在泰國飯店遇到難以解釋的事情，結果大病一場完全無法好好玩樂。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲蘿莉塔回憶在泰國遇到的靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

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蘿莉塔當時包括自己在內總共9個人一起去泰國玩，一行人和一位當地的泰國友人入住飯店時，兩個人住一間房間，五間房連在一起，所以當她在陽台大喊時，朋友其實都可以聽到她的聲音。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲蘿莉塔不時會和朋友出遊。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

晚上回飯店後，蘿莉塔和朋友覺得很無聊，便直接從陽台叫其他五間的友人們過來玩撲克牌，「來了以後再敲門，我們再開門。」她和朋友繼續坐在陽台等，怎料一群朋友不只突然進來，還全部衝到廁所大喊：「你們幹嘛藏人？！想嚇我們喔？！」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲蘿莉塔的房門離奇被開了。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

離奇的是，蘿莉塔除了鎖門還有上防盜栓，「你們怎麼進來的？我們沒有開門啊。」朋友們一開始還不以為意地說：「敲門敲一敲就有人來開門，有聽到把鐵鍊拿下來的聲音。」而且門外所有人都有看到一個影子快速衝到廁所，以為是她故意要嚇人，「我當下真的嚇瘋了！」後來再也不敢睡那間房間。

▲約從22：13分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）

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蘿莉塔, 大學生了沒, 大學生

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