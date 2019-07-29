BigHit宣布收購GFRIEND公司！　擁BTS「爆再買高人氣男團公司」

記者張筱涵／綜合報導

世界知名韓團防彈少年團（BTS）所屬公司BigHit娛樂29日宣布驚人消息，他們買下了在KPOP界擁有一席地位的女團GFRIEND所屬公司SOURCE MUSIC，而這還不是終點，未來還會再持續擴展，這也讓韓媒大膽表示：「三大經紀公司地位恐動搖。」

▲防彈少年團公司大動作收購經紀公司。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

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BigHit娛樂29日宣布已經完成收購SOURCE MUSIC股份合約，確定將之編入BigHit子公司中，這則新聞一出也讓「SOURCE MUSIC」和他們旗下女團「GFRIEND」登上NAVER熱搜，不只粉絲討論就連一般網友也對此話題展現高度興趣。

▲「SOURCE MUSIC」、「GFRIEND」、「BigHit」登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）

房時爀對外表示：「SOURCE MUSIC原有經營團隊都會留任，同時也將維持自己的獨立性和色彩，BigHit和SOURCE MUSIC對藝人培養和教育哲學的想法相似，對彼此也都很了解，我們都很期待這次收購會帶來成功，很高興雙方都能夠繪製更大的藍圖。」

SOURCE MUSIC公司代表蘇成鎮則說：「很高興能和BigHit合作，我認為這對旗下藝人和練習生等所有人都是一個飛躍進步的機會，特別是BigHit在短時間內就打造出國際知名巨星，期待這份力量成為SOURCE MUSIC堅強後盾，和BigHit聯手後將以更好的Contents回報粉絲。」

▲GFRIEND所屬於SOURCE MUSIC。（圖／翻攝自GFRIEND臉書）

另外，據韓媒《TVREPORT》報導，BigHit娛樂計畫將再收購另一個擁有高人氣男團的經紀公司，目前雙方合約仍有需要調整事項，因此還沒有正式公布，但業界人士透露其實這項收購合併案幾乎已成定局，最晚在2020年就會確定了。

至此，幾乎百分百收入來源都靠防彈少年團的BigHit，目前已經確定收購擁有GFRIEND和受訓系統完善的女練習生，若再加上男團經紀公司整個版圖會更加堅固。他們的藍圖不只偶像領域，還有人氣TROT歌手經紀公司也在討論中，該公司相關人士29日透露：「目前還沒有具體事項。」

另外，BigHit明年將搬入的新大樓擁有地上19層、地下7層，被收購的SOURCE MUSIC人員們也都將一起搬入。