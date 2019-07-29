天心最後選擇他！　製作人證實《最佳利益》將推第二季

記者李欣容／台北報導

華視《最佳利益》昨（28日）收官收視開紅盤，為感謝粉絲支持，電視台邀請20位粉和演員一起看最後一集，製作人陳慧玲與黑劍製作王金雯協理共同正式宣布《最佳利益》將推出第二季。

▲《最佳利益》第二季有譜。（圖／華視提供）

陳慧玲宣布第二季好消息後，《俗女養成記》導演嚴藝文驚喜現身，笑說：「我來報名第二季，我要演律師或檢查長！」導演林立書則妙回：「這部戲很難拍，案件很多，我們找到了合作的導演了。」作勢要拉嚴藝文加入導演陣容，逗樂大家。

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▲天心飾演的方箏被指控涉嫌殺人，鍾承翰證明她的清白。（圖／華視提供）

該劇最後一集中，鍾承翰飾演的實習律師向天心告白，天心被指涉嫌為王怡安（李依瑾 飾）命案主謀時，他找出關鍵證人證明她的清白，一系列暖男台詞也融化天心。

▲天心感謝粉絲支持。（圖／華視提供）

有粉絲在同樂會中見到曾珮瑜本人，大讚她本人溫柔許多，曾珮瑜則對於自己的角色在網路被罵，她笑回：「甘之如飴。」表示這次的演出獲得肯定。

《最佳利益》播畢後，接檔戲《俗女養成記》於8月4日晚間9點半播出，由嚴藝文、陳長綸共同執導，謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、吳慷仁、曾珮瑜、謝瓊煖、王琄、范瑞君等人聯合主演。