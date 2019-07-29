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還記得21年前「維大力汽水的黑人」嗎？　「在台創第一人紀錄」超狂近況曝光

記者張筱涵／綜合報導

1998年開播紅遍全台、大家爭相模仿成為口頭禪的維大力汽水廣告，這部廣告最大的看點就是其中的外籍演員，而他就是來自非洲剛果的伊馮（本名：Yvon Pierre Loufoua），來台30年的他近況曝光，不只做著進口貿易生意，還在台灣創下第一人紀錄！

▲紅遍全台的維大力廣告，其中的外籍演員讓人印象深刻。（圖／翻攝自vitali128 YouTube）

▲紅遍全台的維大力廣告，其中的外籍演員讓人印象深刻。（圖／翻攝自vitali128 YouTube）

伊馮曾在3月28日上《綜藝大熱門》，特別穿上當時拍攝的服裝外，還和陳漢典重現「維大力ㄎ？義大利？維大力～Is it good to drink？哩公蝦（台語，你說什麼）？」吳宗憲在節目中還透露，和伊馮對手演員蔡振南當時不只有演，還是這部廣告的導演！

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▲伊馮經典重線維大力廣告。（圖／翻攝自綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube）

▲伊馮經典重現維大力廣告。（圖／翻攝自綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube）

據《換日線》報導，伊馮當初會來到華人地帶主要是因為國家政策，一開始是到北京擔任語言交換學生再去杭州念大學，當時的大陸社會較現在封閉，排外情況相對嚴重的關係，在朋友建議和推薦之下決定來到台灣。沒想到原本只是抱持著待一下就離開的想法，卻深深被這塊土地的人民熱情和親切吸引。

▲伊馮為台灣熱情著迷。（圖／翻攝自Yvon Loufoua臉書）

▲伊馮為台灣親切熱情著迷。（圖／翻攝自Yvon Loufoua臉書）

剛來台不久時，伊馮在餐廳吃著水餃和隔壁的高中生聊天，原本只是找話題談到工作機會，怎料對方卻認真思考不停翻找著電話，還主動說要介紹到自己舅舅家工廠工作。還有一次搭錯火車，已經晚上10點了都沒有公車經過，看見警察接近時特別害怕，因為在他國遇到的警察態度都不是很友善，因此決定假裝不會中文。

沒想到警察接近後親切告知「這裡等不到公車的」，主動載伊馮到可以等車的地方，他說當下的心情滿是愧疚。現在的他主要工作是汽車零件、農業機械的進出口貿易，副業則是很特別的「相聲演員」，這樣的緣分是有次在教英文時被漢霖說唱團團長王振全聽到，猛烈邀請後成了台灣第一位非洲裔的相聲演員。

▲伊馮（圖上第一排最左、圖下中央）在漢霖說唱團擔任相聲演員。（圖／翻攝自漢霖民俗／兒童說唱藝術團臉書）

▲▼伊馮（圖上第一排最左、圖下中央）在漢霖說唱團擔任相聲演員。（圖／翻攝自漢霖民俗／兒童說唱藝術團臉書）

▲伊馮（圖上第一排最左、圖下中央）在漢霖說唱團擔任相聲演員。（圖／翻攝自漢霖民俗／兒童說唱藝術團臉書）

▼維大力廣告。（影片／取自vitali128 YouTube，如遭刪除請見諒）

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伊馮, 維大力, Yvon Pierre Loufoua

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