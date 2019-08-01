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韓國歐巴靠邊站！2位新生代陽光型男《下半場》超激出線　搶當下一個彭于晏

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲范少勳、朱軒洋兩大新生代演員在電影《下半場》演出熱血不認輸的精神。（圖／華納兄弟提供，下同）

娛樂中心／綜合報導

近年韓風當道，韓國歐巴的魅力無法擋，不僅迷倒無數少女，連媽媽們也化身花漾迷妹瘋追星！反觀一向以陽光型男取勝的台灣演藝圈，在陽光台男代表彭于晏轉往大陸發展之後，出現嚴重斷層，讓人大嘆陽光型男後繼無人，令許多「非台男不愛」、「愛台派」的迷妹們好桑心～還好，最近兩位新生代演員范少勳、朱軒洋以高顏值陽光形象在電影《下半場》喚醒沉睡已久的少女心，連帶引爆「陽光型男接班人」地位爭奪戰！

下半場（圖／公關提供）

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▲范少勳緊實的肌肉線條令迷妹臉紅心跳。

模特兒出身的范少勳，先前就以BL劇《越界》走紅，一對招牌濃眉、讓他不笑時帶有殺氣，但笑起來又能瞬間融化人的「壞壞又可愛」，反差萌令無數女性戀愛感十足。先前也為了電影《樂獄》應導演要求練出一身大肌肌，還常不吝於在鏡頭前大秀自己線條緊實的手臂肌肉，讓迷妹們一想到他就臉紅心跳。

下半場（圖／公關提供）

▲朱軒洋近期為戲集訓練出精實身材。

一臉稚氣的朱軒洋曾以《有五個姐姐的我就註定要單身了啊》一劇出道，瞬吸不少迷妹目光！精緻五官、高挑身材的他，總流露一臉呆萌純情的模樣，令人忍不住母愛噴發，而且近期為了演出新戲狂練球類運動，身材更加精實，整個人氣場自帶史巴賴！

最近范少勳、朱軒洋兩人同台出演2019年夏天最值得期待的熱血電影《下半場》，整部片由拍攝團隊精心海選出高達25位高中籃球隊員，洋溢滿滿的費洛蒙！門面擔當的范少勳、朱軒洋自當不落人後，兩人不只為了電影加強集訓，在球場上已能和正式球員PK，在戲中乘著陽光、揮灑汗水和專注勝利的帥氣神情，上演熱血、不服輸、超越自我等滿滿的「台男天菜」爭霸賽，究竟誰是下一位陽光型男彭于晏的接班人？根本令人嚴重選擇障礙！

然而，想成為台灣下一個彭于晏可沒那麼簡單！ETtoday早就準備好一系列的考驗等待他們，未來將在8/2的明星鍵盤手、8/12的Run新聞，端出傲嬌無極限的關卡等著他們來挑戰！電影上映前，先看完ETtoday陽光型男爭霸賽暖身上半場、8/23電影院《下半場》見真章！

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下半場, 朱軒洋, 范少勳

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