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眼淚是在作秀？《爸媽死了，我卻不想哭》青少年冷漠的悲傷背後

圖文／鏡週刊

《爸媽死了，我卻不想哭》是日本導演長久允的長片處女作，主角是4個父母雙亡的青少年，當哭泣變成一種表演，他們選擇不在葬禮上流淚。被視為冷血的他們，在火葬場外不期而遇，既是同病相憐，也是抗拒社會（成人）自以為是的安排，於是相偕出走。表面上，他們誤打誤撞組了個以「小殭屍」為名的樂團，其實一種另類的「家庭」，也在看似荒謬的情境下，逐步成形。

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早在短片《金魚亂倒少女日記》，長久允便已顯露他來自廣告界的長處：形式聰穎、技巧炫目、節奏靈敏；以及對看似「厭世」的青春，有著高度的包容與理解，而構成他鮮明的風格。《爸媽死了，我卻不想哭》無疑是場更狂放、盛大的展演。

有趣的選角，得以幅射出更多樣的青少年困境與豐富的次文化觀察。導演別出心裁地模仿遊戲打關作為影片章節，讓形式緊緊貼合青少年的興趣關注，也形成一種反諷效果。他肆無忌憚地耍玩長鏡頭、慢鏡頭、觀點鏡頭，彷彿花式滑冰選手，以旋轉、跳躍、以及高速中依舊維持優雅的平衡感，讓人感到刺激美妙，但絕不僅於此。

從入住情趣旅館、超商行竊、狂啖垃圾食物，到組成雜牌樂團在網路一夕爆紅，從無政府（家長）狀態進入到公眾眼界，超脫迷幻的快感很快便被現實複雜的倫理以及大眾的善變給澆醒。難怪得學習冷漠，因為太多虛情假意；難怪要裝作堅強，因為真心太少。不流眼淚，是對愚蠢現實的抽離和反抗，但在自我保護的背後，其實有著更強烈的渴望。是這個內核，讓影片在極盡炫目之能事的操作中不致失控，也為快要陳腔濫調的青少年電影，注入一股個性與新意。

88分
  • 導演：長久允
  • 演員：佐佐木藏之介、工藤夕貴、池松壯亮
  • 片長： 120分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期： 7月12日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


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