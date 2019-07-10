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紀艾希激烈減肥...停經3個月　醫警告「子宮狀態像更年期」爆憂鬱

記者林彥君／台北報導

伊林娛樂健美名模紀艾希近期推出首本健身書，分享美尻秘訣，她的圓翹的屁股曾被伊林娛樂副董事長陳婉若認證為最美蜜桃臀。紀艾希曾用激烈的減肥法，不但復胖、生理期停滯3個月，還被醫生警告子宮狀態如同更年期婦女，導致輕微憂鬱症傾向。

▲▼紀艾希。（圖／伊林娛樂提供）

▲紀艾希發行健身書。（圖／伊林娛樂提供）

紀艾希在5年前身形線條在模特兒圈並不突出，她食量大，可以每天吃漢堡、義大利麵和炸雞，常被說屁股大、腿粗，175公分的她一度胖了5、6公斤被嫌胖，她曾用激烈減肥法，包括催吐、吃中藥、埋線、針灸，導致身體「溜溜球效應」復胖，讓她心情憂鬱。

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紀艾希回想起5年前的減肥經歷，不當減肥的後遺症讓她心有餘悸，她曾經3個月沒有生理期，上門求助婦產科，醫師警告：「若繼續減肥，恐將一輩子無法生育。」醫生開黃體素給她，告訴她：「這藥是給更年期婦女吃的，如果吃了生理期還是沒來，就救不了妳了。」

▲▼紀艾希。（圖／伊林娛樂提供）

▲紀艾希秀出好身材。（圖／伊林娛樂提供）
 
受到好姊妹的影響，紀艾希踏入健身房運動，她形容第一次健身完，身體像被車輾過一樣般疼痛，但在健身3個月後，體脂從29%降到23%，接到的內衣秀和比基尼秀邀約變多，女粉絲變多，讓她開心不已。
 
紀艾希會特別加強臀部重訓，曾在某次活動中被陳婉若誇讚屁股線條很美，是亞洲人少見的蜜桃臀，讓她更有自信。紀艾希鼓勵想踏入健身房的女孩，「不要怕，建立好健康的心態，搭配飲食，準備好迎接身體的美妙改變。」紀艾希健身書《蜜桃臀這樣練》在7月16日伊林選品官網上架。

▲▼紀艾希。（圖／伊林娛樂提供）

▲▼紀艾希分享減重經驗。（圖／伊林娛樂提供）

▲▼紀艾希。（圖／伊林娛樂提供）
 

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