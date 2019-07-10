圖文／鏡週刊

「華航林依晨」趙筱葳前年被本刊曝光有了肌肉男新歡，不過根據線報，趙筱葳今年初曾和王心凌的緋聞男友藍蔚文「走很近」，還一同出國旅行；而上月藍蔚文竟被爆出瞞著王心凌帶妹開房間，這5人的情欲糾葛簡直比藍色蜘蛛網更複雜。

6月8日晚間10點半左右，趙筱葳和交往近2年的肌肉男友及星光空姐林佩瑤等友人在台北市東區聚餐結束，一行人在店門口邊等計程車邊「吞雲吐霧」聊天。不知是因為夜深了，還是酒精催化，趙筱葳一個踮腳翹臀，雙手環抱上男友的肩，雙峰在對方胸前磨磨蹭蹭好一陣子，曬恩愛之大膽完全無視其他友人。而林佩瑤身旁則不見名廚男友武俊傑，趁著男友不在身邊之際，林佩瑤和同行一名身高超過180公分的高壯帥哥有說有笑，接著2男2女又一同前往錢櫃歡唱續攤。

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趙筱葳自從離開華航當起全職部落客後，生活過得頗為悠閒，時不時就和肌肉男友黏作夥。上月11日下午1點多，本刊又發現趙筱葳和男友及友人在東區用餐，但男友似乎只是短暫陪吃，待沒多久便先行離開。

本刊不僅一次目擊她和肌肉男的親密舉動，除了上個月2次約會，之前2人一起爬山，看似健康的活動，上了山卻開始變調，當時肌肉男多次摸向趙筱葳大腿內側，手指不斷在她白皙腿上游移，結束打情罵俏行程下山後，趙筱葳被載回男友住處換衣服出門吃飯，顯見雙方關係應該進展到半同居狀態。

另一方面，本刊又在數個月前接獲爆料，指趙筱葳和王心凌的緋聞男友藍蔚文「走很近」！當時2人的共同友人透露，趙筱葳和藍蔚文在今年2、3月曾一同出國旅遊，還留下穿白色情侶裝的合照。

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