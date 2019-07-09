ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林柏宏：想追求家的安定感！　挑選另一半「以媽媽為標準」

記者洪文／綜合報導

藝人林柏宏近日登上時尚雜誌封面，並且分享他的感情觀。單身的他對於另一半的選擇，以媽媽做為標準，「我媽媽是大美女，不但很獨立，會開車，喜歡學新事物，永遠充滿好奇心，這部分我跟她佷像。」

▲▼林柏宏。（圖／君子雜誌提供）

▲林柏宏。（圖／君子雜誌提供，以下同）

林柏宏認為愛情就是不要勉強自己，「兩個人最好都在最舒服的狀態下，才是最好的愛情。珍惜所有身邊的人，珍惜所有緣份。」被問到另一半外表，他沒有設限。被追問林依晨或林志玲做為女朋友可以嗎？他立刻回答都可以，讓一旁的經紀急忙提醒他：「這兩位女士都已婚了！」全場大笑。

請繼續往下閱讀...

▲▼林柏宏。（圖／君子雜誌提供）

其實林柏宏一直和家人感情很好，沒戲時喜歡在家的感覺，這幾年戲約滿檔，對熱愛表演的他來說，雖不覺得累，但相當戀家的他只怕和家人相聚時間少了，「我上升是巨蟹，年過三十想追求對家的安定感」，平常不拍戲可以一整天待在家裡，因為家裡是讓他覺得自在的空間。

由於沒和爸媽住一起，所以每隔一陣子會一起吃吃飯，若拍戲較久無法回家，只能跟爸媽視訊了，「我很珍惜跟家人的互動」，是個愛家戀家的好男人。

▲▼林柏宏。（圖／君子雜誌提供）

林柏宏今年有多部電影及戲劇作品：電影作品有《給19歲的我自己》、《神探蒲松齡》、《冰峰暴》、《大約在冬季》、《怪胎》等。戲劇作品有：《鏡子森林》及近期熱播陸劇《小女花不棄》。《小女花不棄》（大陸已播完結篇，台灣將於8月播出）。

張藝興套圈圈「神配合」羅志祥　下秒被背叛哭哭惹～

推薦閱讀

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

快訊／傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！　享壽87歲

快訊／傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！　享壽87歲

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林柏宏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 房思瑜穿性感比基尼！　一轉身「飽滿W蜜桃臀」入鏡辣翻
  2. 「夷陵老祖」霸氣上線！肖戰神還原《陳情令》大戰帥炸女心
  3. 麵包超人為什麼從不吃東西？　爆紅31年…幕後聲優親吐2大真相！
  4. BY2私下「和選手Battle尬舞」畫面曝光！網跪了：起雞皮疙瘩
  5. 林柏宏：想追求家的安定感！　挑選另一半「以媽媽為標準」
  6. 古天樂被瘋傳結婚「娶25年好友宣萱」！　經紀人出面給答案
  7. 《緝魔》開場2分40秒一鏡到底　莊凱勛花一整天拍攝
  8. 15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆
  9. 傑尼斯社長中風逝…木村拓哉強忍22天首發聲！　「您一直堅持領跑到現在」
  10. 游否希手機儲存「一排女網友裸露照」　一放大…解婕翎驚嚇跳開：這不行！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366