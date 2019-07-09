林柏宏：想追求家的安定感！　挑選另一半「以媽媽為標準」

記者洪文／綜合報導

藝人林柏宏近日登上時尚雜誌封面，並且分享他的感情觀。單身的他對於另一半的選擇，以媽媽做為標準，「我媽媽是大美女，不但很獨立，會開車，喜歡學新事物，永遠充滿好奇心，這部分我跟她佷像。」

▲林柏宏。（圖／君子雜誌提供，以下同）



林柏宏認為愛情就是不要勉強自己，「兩個人最好都在最舒服的狀態下，才是最好的愛情。珍惜所有身邊的人，珍惜所有緣份。」被問到另一半外表，他沒有設限。被追問林依晨或林志玲做為女朋友可以嗎？他立刻回答都可以，讓一旁的經紀急忙提醒他：「這兩位女士都已婚了！」全場大笑。

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其實林柏宏一直和家人感情很好，沒戲時喜歡在家的感覺，這幾年戲約滿檔，對熱愛表演的他來說，雖不覺得累，但相當戀家的他只怕和家人相聚時間少了，「我上升是巨蟹，年過三十想追求對家的安定感」，平常不拍戲可以一整天待在家裡，因為家裡是讓他覺得自在的空間。

由於沒和爸媽住一起，所以每隔一陣子會一起吃吃飯，若拍戲較久無法回家，只能跟爸媽視訊了，「我很珍惜跟家人的互動」，是個愛家戀家的好男人。

林柏宏今年有多部電影及戲劇作品：電影作品有《給19歲的我自己》、《神探蒲松齡》、《冰峰暴》、《大約在冬季》、《怪胎》等。戲劇作品有：《鏡子森林》及近期熱播陸劇《小女花不棄》。《小女花不棄》（大陸已播完結篇，台灣將於8月播出）。