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陳泱瑾穿泳衣被嗆「真的該減肥」！　開大絕PO正面「激辣深V照」…酸民秒改口

記者李湘文／綜合報導

「網拍女神」陳泱瑾（Grace）婚後生下1女1男，曾經歷一段身材走樣的時期，靠著運動和飲食控制，才終於慢慢瘦下來，逐漸恢復產前的苗條曲線。不過，她最近在網路上PO出泳裝照，仍被網友直言該減肥，對此不但沒生氣，還大方接受建議，高EQ得到其他粉絲盛讚！

▲陳泱瑾辣照收服酸民。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

▲陳泱瑾有「網拍女神」之稱。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

陳泱瑾近日帶家人外出度假，跟著老公、一雙兒女前往峇里島，享受當地的陽光和美景。她大方PO出穿比基尼的照片，躺在泳池邊悠閒地看書，在鏡頭前小露美腿，身材明顯比產後瘦了許多，得到不少粉絲盛讚「好美」，卻也還是有網友留言批「妳真的該減肥」。

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▲陳泱瑾辣照收服酸民。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

▲陳泱瑾PO出度假照，被網友批「真的該減肥」。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

對此，陳泱瑾坦然回應：「好喔！」一點也沒有被網友惹惱，甚至還感謝對方提出建議，甜甜稱讚「有你真好」。眾多粉絲看了這段對話，都誇陳泱瑾高EQ，並建議拿出其他辣照堵酸民嘴，但她表示：「我無所謂啊！我胖我瘦我自在。」淡然看待外界對身材的評價。

▲陳泱瑾辣照收服酸民。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

▲陳泱瑾PO出火辣正面照。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

話雖如此，陳泱瑾隔天還是順應民意，PO出更加火辣的泳裝正面照，不只美胸透過深V領口露出，側腰、翹臀和長腿曲線也完全展現。她還特別點名前一天要求減肥的網友，幽默道：「你說說，這樣可以嗎？」果然順利讓該網友改口認可「好正」，也令粉絲爆笑「不要那麼認真啦」、「成功引起注意」、「這招大家以後可能都會用了」。

▲陳泱瑾辣照收服酸民。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

▲陳泱瑾生完2胎後，靠運動慢慢回復身材。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

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