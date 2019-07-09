ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

記者李湘文／綜合報導

藝人鄭爽演出新戲《流淌的美好時光》，未料演技受到不少批評，收視率也節節下滑，日前親自回應：「有很多人說收視率，我想說我的人生不止電視劇，你的人生你隨意。」卻又引起態度不佳的爭議。對此，她9日發文：「如果我的言論傷害到一些愛我的人，我真的說抱歉。」

▲鄭爽回應新戲收視率下跌。（圖／翻攝自微博／電視劇流淌的美好時光）

▲鄭爽主演《流淌的美好時光》，演技受到批評。（圖／翻攝自微博／電視劇流淌的美好時光）

鄭爽近期頻頻被觀眾批演技差，8日除了出面回應收視率爭議「我的人生不只電視劇」，也發文感慨熱度都是虛偽的：「我一直覺得很空，對於自己成名這件事，賺完錢就滾去做讓自己踏實的事，失敗成功都是我自己的事，不關乎那麼多人，讓我還覺得對不住大家的喜歡。」她同時要求粉絲不要再惡言惡語，「如果你是父母一定是糟糕的父母，不懂得如何才是愛和喜歡。」

請繼續往下閱讀...

▲鄭爽回應新戲收視率下跌。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽回應新戲收視率下跌。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽日前發文引起爭議。（圖／翻攝自微博）

鄭爽的這番發言引起爭議，被不少網友批評態度不佳，甚至有些粉絲因此喊脫粉。為此，鄭爽9日再度透過APP發文，自我檢討：「我知道一切源於自己，其實這麼多言論反而讓我更清晰，感受這世間爭論帶來的樂趣。」她承諾會繼續努力拍好作品，找回以前踏實的自己，好好生活、工作。

▲鄭爽道歉。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽出面道歉。（圖／翻攝自微博）

此外，鄭爽也針對之前說的話道歉：「如果我的言論傷害到一些愛我的人，我真的說抱歉。但不想你們回頭來看我，我知道自己是個讓人累的女孩。」一番話再度衝上微博熱搜。

推薦閱讀

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭爽, 流淌的美好時光

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳泱瑾穿泳衣被嗆「真的該減肥」！　開大絕PO正面「激辣深V照」…酸民秒改口
  2. 「DC粉絲看完《小丑》會生氣！」導演證實：沒有任何漫畫情節
  3. 57歲哈林「左眼佈鮮紅血塊」曝真相！　三度復發：未來會再爆
  4. 屋主開私人飛機載他1小時...降落後才知「駕駛剛中風」　顏永烈：幹嘛不早講
  5. Lala裙下洩逆天美腿…驚見「心形黑瘀青」　錄影《大熱門》包緊緊！
  6. 《怪奇物語3》創下Netflix記錄！　「2倍台灣人口」4天內上線搶看
  7. 納豆「明杰怪怪的」爆他自尊心排名前3高：無法接受輸
  8. 媽2個月前癌逝「渴望看他出道」　張文福哽咽：她生病瞞著我
  9. 74歲秦沛驚傳中風…住院封鎖消息！　女兒曬「影片鐵證」打臉
  10. 鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366