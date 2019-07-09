鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

記者李湘文／綜合報導

藝人鄭爽演出新戲《流淌的美好時光》，未料演技受到不少批評，收視率也節節下滑，日前親自回應：「有很多人說收視率，我想說我的人生不止電視劇，你的人生你隨意。」卻又引起態度不佳的爭議。對此，她9日發文：「如果我的言論傷害到一些愛我的人，我真的說抱歉。」

▲鄭爽主演《流淌的美好時光》，演技受到批評。（圖／翻攝自微博／電視劇流淌的美好時光）

鄭爽近期頻頻被觀眾批演技差，8日除了出面回應收視率爭議「我的人生不只電視劇」，也發文感慨熱度都是虛偽的：「我一直覺得很空，對於自己成名這件事，賺完錢就滾去做讓自己踏實的事，失敗成功都是我自己的事，不關乎那麼多人，讓我還覺得對不住大家的喜歡。」她同時要求粉絲不要再惡言惡語，「如果你是父母一定是糟糕的父母，不懂得如何才是愛和喜歡。」

請繼續往下閱讀...

▲鄭爽日前發文引起爭議。（圖／翻攝自微博）

鄭爽的這番發言引起爭議，被不少網友批評態度不佳，甚至有些粉絲因此喊脫粉。為此，鄭爽9日再度透過APP發文，自我檢討：「我知道一切源於自己，其實這麼多言論反而讓我更清晰，感受這世間爭論帶來的樂趣。」她承諾會繼續努力拍好作品，找回以前踏實的自己，好好生活、工作。

▲鄭爽出面道歉。（圖／翻攝自微博）

此外，鄭爽也針對之前說的話道歉：「如果我的言論傷害到一些愛我的人，我真的說抱歉。但不想你們回頭來看我，我知道自己是個讓人累的女孩。」一番話再度衝上微博熱搜。