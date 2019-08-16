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贈票╱「偵探始祖」原來是他！《巴黎之王：闇黑正義》砸大錢重現拿破崙時代

娛樂中心／綜合報導

《巴黎之王：闇黑正義》講述著法國史上無人不知無人不曉的逃獄兼偵探專家「維多克」經典故事，他的一生更成為後來法國雨果《悲慘世界》中尚萬強的人物原型，這次也特別邀來凱薩獎影帝 文森．卡索 完美演繹這位傳奇人物。導演為了能在拍攝時以各種角度捕捉到完美的畫面，直接砸大錢在戶外搭建出舊巴黎時期的街道、市集甚至是運河，直接將所有人帶進當時的時代氛圍。
《巴黎之王：闇黑正義》海報。（圖／鴻聯國際提供）
▲《巴黎之王：闇黑正義》8月30日正式上映。（圖／鴻聯國際提供）

故事講述拿破崙帝國時期，最令匪徒聞風喪膽的現代犯罪學大師 － 弗朗索瓦·維多克，當他逃出如同煉獄般的監獄生活後，在巴黎隱姓埋名、展開新生活。可惜好景不常，被人認出進而遭到構陷的維多克，再次深陷囹圄危機。厭倦了躲躲藏藏的他，向警察局長提出了一項誘人交易「幫助警方抓取十惡不赦的罪犯，換取解放。」可維多克未料自己竟攪和進了一場罪犯、政治、警察角力之中，隨之而來的風暴，會使他擺脫一切重獲自由或是繼續過上暗無天日的日子？

《巴黎之王：闇黑正義》劇照。（圖／鴻聯國際提供）
▲▼《巴黎之王：闇黑正義》劇照。（圖／鴻聯國際提供）
《巴黎之王：闇黑正義》劇照。（圖／鴻聯國際提供）
 
==== 參加活動！送你去看《巴黎之王：闇黑正義》====

 ◎活動時間：8/16(五)至8/20(二) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你認為一個厲害的偵探需要具備什麼條件?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《巴黎之王：闇黑正義》交換券一組(2張)  
使用時間：8/30起首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：8月20日（二）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於8/25(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 文森卡索, 巴黎之王

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