贈票╱「偵探始祖」原來是他！《巴黎之王：闇黑正義》砸大錢重現拿破崙時代

娛樂中心／綜合報導

《巴黎之王：闇黑正義》講述著法國史上無人不知無人不曉的逃獄兼偵探專家「維多克」經典故事，他的一生更成為後來法國雨果《悲慘世界》中尚萬強的人物原型，這次也特別邀來凱薩獎影帝 文森．卡索 完美演繹這位傳奇人物。導演為了能在拍攝時以各種角度捕捉到完美的畫面，直接砸大錢在戶外搭建出舊巴黎時期的街道、市集甚至是運河，直接將所有人帶進當時的時代氛圍。



▲《巴黎之王：闇黑正義》8月30日正式上映。（圖／鴻聯國際提供）

故事講述拿破崙帝國時期，最令匪徒聞風喪膽的現代犯罪學大師 － 弗朗索瓦·維多克，當他逃出如同煉獄般的監獄生活後，在巴黎隱姓埋名、展開新生活。可惜好景不常，被人認出進而遭到構陷的維多克，再次深陷囹圄危機。厭倦了躲躲藏藏的他，向警察局長提出了一項誘人交易「幫助警方抓取十惡不赦的罪犯，換取解放。」可維多克未料自己竟攪和進了一場罪犯、政治、警察角力之中，隨之而來的風暴，會使他擺脫一切重獲自由或是繼續過上暗無天日的日子？





▲▼《巴黎之王：闇黑正義》劇照。（圖／鴻聯國際提供）





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◎活動時間：8/16(五)至8/20(二) 12:00止

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