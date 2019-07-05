《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》最新一集上演婚禮大戲，陳小菁扮演惡女「韻如」，出軌離婚要改嫁江宏恩。原本盛大婚禮卻殺入各路人馬來攪局，甚至被婆婆劉沛緹要趴地求爬「天堂路」，激烈畫面引爆網友熱烈討論。

▲《炮仔聲》上演最慘婚禮，新娘被要求過天堂路。（圖／翻攝自YouTube／Vidol）

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《炮仔聲》播出100多集，反派惡媳「蔡韻如」出軌、奪產，手段狠毒，最新一集終於和心機男「江宏傑」舉行婚禮，包括白紗連換3套禮服，沒想到換一套就鬧一套，先跑出前閨蜜「王妍熙」騎摩托車進會場，還被前閨蜜綁上鞭炮裝大亂，為了掙脫鞭炮，還被淋酒搞得一身狼狽。

▲《炮仔聲》妍熙扒開大衣露出鞭炮裝。（圖／翻攝自YouTube／Vidol）

▲妍熙把鞭炮裝綁韻如。（圖／翻攝自YouTube／Vidol）

韻如換一套衣服繼續完婚，又出現婆婆安排關卡，現場突然鋪起石頭，婆婆強調「石頭都事先燒過」，接著又淋上一桶油，象徵「加油才順利」。她被要求趴下地爬石頭路，一邊飆淚一邊在石頭路上又跳又尖叫，好不容易走完，終於被認可成為江家媳婦，沒想到最後警察登場，消失許久的吳家雯也回歸故事，她則因為涉嫌殺人被警察帶走了，整場婚禮慘度破表。

▲韻如婚禮再換裝，婆婆叫人鋪石頭。（圖／翻攝自YouTube／Vidol）

▲韻如被要求過「天堂路」，一跪就喊痛。（圖／翻攝自YouTube／Vidol）

▲韻如忍痛「天堂路」趴趴走。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）

▲韻如踩滾燙石頭，邊走邊尖叫。（圖／翻攝自YouTube／Vidol）

《炮仔聲》再度上演「婚都結不成」的經典劇碼，網友更驚婚禮出現海軍陸戰隊必備關卡「天堂路」，有人怒惡女報應「需要點火」、「沒放火太可惜了」，有人心疼演員陳小菁，湧入演員臉書打氣，「妳在戲裡讓人恨的牙癢癢，代表演的真的很好、很成功；然而，覺得妳這位演員真的太辛苦啦！有點心疼」、「你爬了那個天堂路，讓我們都很心疼」、「可以當婚紗的模特兒！」

▲陳小菁扮演惡女「韻如」，婚禮連換3套禮服。（圖／翻攝自臉書／陳小菁）

▲網友心疼陳小菁拍婚禮戲過「天堂路」。（圖／翻攝自臉書／陳小菁）