女學生深夜聽聲音回頭竟引鬼上身！10m跳水台墜下撞擊慘死

記者吳孟庭／綜合報導

每個學校都有自己的傳說，印尼一所學校就傳言「聽見鬼陰聲，千萬別回頭」，然而一名晚歸女學生意外觸碰校園傳說禁忌，在練習跳水時驚見漂浮半空中的女鬼，失足摔落10米高泳池慘死，接著學校發生連串死亡。這是電影《鬼學怨(Death Whisper)》的劇情，最新預告出爐，驚恐指數讓觀眾嚇出冷汗，導演也透露本片是改編自南韓20年前經典校園鬼片。

▲女學生深夜聽聲音回頭竟引鬼上身。（圖／威視電影提供）

暑假鬼門開話題鬼片《鬼學怨》即將在台上映，正式預告釋出，晚上一名獨自走在校園長廊的女學生，聽見耳後傳來的詭異喘息聲，竟不小心回頭而引鬼上身。後來深夜獨自於泳池練習跳水，竟在半空中撞鬼而摔落10米高跳水台，當場血染泳池慘死，驚悚畫面和毛骨悚然的氛圍讓網友看完直呼：「太可怕了！游泳會有陰影！」、「好期待！很久沒有一部認真嚇人的校園鬼片了！」

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▲▼女學生從10m跳水台墜下撞擊慘死。（圖／威視電影提供）

由鬼才導演艾文蘇亞迪 (Awi Suryadi）執導，印尼超人氣新星安格尤納達（Angga Yunanda）與阿曼達蘿爾思（Amanda Rawles）主演。導演2015年曾以恐怖片《回魂的小丑》（Badoet）驚豔全球，不僅被讚譽為「東南亞溫子仁」，更有恐怖電影巨匠之稱！

本片改編自20年前韓國經典校園鬼片《女高怪談》，並結合流傳於東南亞民間的靈異校園傳說。導演艾文盛讚：「《女高怪談》是我最愛的恐怖片，它是部跨時代的作品，任何時候來看都能引起共鳴，但我不想只是百分之百地翻拍，《鬼學怨》中我加入更多當地恐怖傳說元素。」

▲《鬼學怨》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

《鬼學怨》講述一所明星學校培育出無數菁英學生，卻有著極不合理的學長學弟制陋習，一年級新生被迫以「奴隸」身分生活，永遠只有被稱為「國王」學長姐霸凌的份。艾力克斯（安格尤納達飾）是本屆新生，飽受欺凌的他只有跟同年的美琪（阿曼達蘿爾思 飾）相處時才能稍獲喘息。某日，校園中有人意外觸碰了禁忌，引出了傳說中的鬼魂，不僅讓擁有特殊體質艾力克斯開始頻繁撞鬼，學生們也一個個離奇喪命。《鬼學怨》將於7月26日在台上映。