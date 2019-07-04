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男愛豆入伍潮要來臨! 你的偶像要去當兵了嗎

娛樂中心／綜合報導

南韓大勢男團EXO成立7年，成員也陸續面臨兵役年齡限制，D.O.於1日自願申請入伍，他雖沒公開當兵地點，但留了一首歌曲《That’s okay》當作送給歌迷的「禮物」，粉絲沒能目送他入伍，但EXO官方臉書下午公開成員合體的照片，連大陸籍團員張藝興（Lay）都趕到現場，團體久違合體。

▲▼EXO歡送D.O.平頭入伍！　張藝興也到了⋯歌迷淚崩：終於合體（圖／翻攝自EXO臉書）

▲EXO歡送D.O.平頭入伍！張藝興也到了（圖／翻攝自EXO臉書）

南韓國防部2018年7月宣布修訂調整服役期間的法案，因此現在的偶像沒辦法和之前一樣當兵最後期限是30歲，現在壓低改為28歲，今年就已經有一大批1991年出生的偶像當兵去，現在不到6個月就要2020年了，又有一大批偶像將入伍。本週溫妮和卡特要來跟大家討論接下來即將要入伍的男偶像們有哪些，粉絲們記得準時鎖定。

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《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

韓國阿拉唷徵粉絲團改版照

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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韓國阿拉唷, 兵役, EXO

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