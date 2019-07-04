靈異節目勘景⋯遇輕生案　張艾亞「實錄詭異反應」淚崩

記者許逸群／台北報導

藝人張艾亞與Eason日前勇闖鬼屋錄製緯來《逃跑吧 好兄弟》。他們前往廢棄眷村探險，先前外景團隊曾到此勘景，當時碰巧遇到輕生案件，一抵達現場就被附近民眾誤以為是殯葬業者來收屍體，讓工作人員毛骨悚然。在正式錄影後，主持人也接連「感應」不對勁！

▲節目到鬼屋錄影，張艾亞神情顯得相當不安。（圖／緯來提供）

張艾亞在錄影當天一到現場就感覺全身僵硬，節目錄製不到半小時，就已經花容失色痛哭失聲，「我其實是有一點敏感的人，錄影當天我整個背脊一直是發涼的狀況，我之前會這樣都是有家人或朋友往生，去殯儀館才會有的感覺，真的是害怕到忍不住想哭。」

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Eason透露，「屋子裡其中一張照片裡的眼神很詭異，我叫艾亞看完之後，她就再也不願意走進那間房間，我拖著她進去，很明顯感覺到她的整隻手都在發抖，手冰到好像失溫一樣，整個人呈現恍神狀態，以前從來沒有看過她這樣，真的有被她的樣子嚇到。」

▲張艾亞與Eason錄影前難掩緊張心情。（圖／緯來提供）



問起和張艾亞一起出外景的感想，Eason說：「錄影前她一直捏我，抒發她緊張的情緒，我回去以後發現我整隻手都已經瘀青，不是被鬼捏的，是艾亞捏的，比鬼還痛！」

為何會有勇氣接這份工作，張艾亞說：「在《來自星星的事》節目裡面也做了3、4年的助理主持，但還是很怕鬼，覺得自己好像都沒有進步。現在到了一個年紀，人生進入不同的階段，感覺可以突破自己，所以就決定接這個外景探險，算是邁入30歲之後的大突破，但是非常後悔，一次就夠了。」