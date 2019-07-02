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AKB48台北演唱會舞台設計有巧思！　歌迷可近距離面對面互動

記者吳孟庭／綜合報導

日本女團AKB48日前宣布進攻台北小巨蛋，共集結16位當今超人氣團員，還會在演唱會上首度與AKB48 Team Tp合作表演，而最新宣布舞台設計將有特別巧思，能與買票進場的歌迷近距離面對面互動！門票將於本週三（3日）中午12點於寬宏售票以及全省OK 萊爾富便利商店機台開賣。

▲AKB48台北演唱會舞台設計有巧思！歌迷可近距離面對面互動。（圖／寬宏藝術提供）

▲AKB48宣布10月攻上台北小巨蛋。（圖／寬宏藝術提供）

上週AKB48人氣成員加藤玲奈，和來自台灣的成員馬嘉伶共同宣布這個好消息，將於10月19日首次登台就唱進台北小巨蛋，以4月1日才上任的總監督向井地美音為首，包含加藤玲奈與馬嘉伶，還有岡部麟、小栗有以、横山由依、倉野尾成美、込山榛香、峯岸南、武藤十夢、久保怜音、佐佐木優佳里、福岡聖菜、岡田奈奈、坂口渚沙、山内瑞葵等16位當今超人氣團員都會共襄盛舉。

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▲AKB48台北演唱會舞台設計有巧思！歌迷可近距離面對面互動。（圖／寬宏藝術提供）

▲AKB48台北演唱會有16名人氣成員即將登台。（圖／寬宏藝術提供）

AKB48以「可以面對面的偶像」為宗旨， 2011年起至今已經有37張百萬單曲，本次演唱會也將在舞台設計上有巧思，特別規劃延伸舞台及小舞台，讓歌迷都能與自己心目中最愛的成員，近距離面對面的互動。並首度與姐妹團AKB48 Team Tp一起在小巨蛋有驚喜演出。

▲AKB48台北演唱會舞台設計有巧思！歌迷可近距離面對面互動。（圖／寬宏藝術提供）

▲AKB48台北演唱會舞台設計讓歌迷可近距離面對面互動。（圖／寬宏藝術提供）

「AKB48 in Taipei 2019 ~ Are You Ready For It?」台北演唱會，將於10月19日晚間7點30分在台北小巨蛋舉行，本次票價分別為3800、3600、3200、2800、2400、1800、800七種票價，7月3日(二)中午12:00將於寬宏售票系統及全省萊爾富、OK便利商店正式開賣。

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AKB48, 馬嘉伶, 加藤玲奈, 日韓風

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