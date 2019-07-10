癢癢哈啾！雙寶遺傳范瑋琪過敏體質　「四大對抗法」曝媽媽心

記者盧薇淩／台北報導

「范范」范瑋琪與「黑人」陳建州擁有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，夫妻平常時常陪伴兒子們玩樂或閱讀，近期更在IG上分享與4歲的飛飛、翔翔全英文會話討論繪本的影片，影片中飛飛、翔翔活潑好動的模樣令人難以想像他們遺傳了范范的過敏體質，范范2日以一襲水藍色洋裝，出席健康力過敏保健專家調查暨益暢敏代言人發表記者會，分享以她自己與雙寶過敏體質的調理經驗以及日常保健重要性。她透露因為自己有過敏體質，非常能夠體會過敏的不便與困擾，因此會特別關注過敏與保健議題。

▲范瑋琪出席益生菌代言 。（圖／ETtoday）

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范范透露，只要天氣變化或是接觸到塵蟎，就會過敏不舒服，平常藉由運動改善過敏狀況，踩腳踏車1個半小時到2個小時，「慢慢踩，然後流汗，然後每天做運動，真的是一個非常好的方式跟舒壓。」藉由運動改善過敏狀況及睡眠。她也透露，因為飛翔出生時體能狀況比其他足月的小孩差，因此後天體質調理極為重要，「雙寶們從小就常有過敏和腸胃不適問題，飛飛吃到海鮮容易癢癢抓抓，翔翔則是遇到天氣變化容易哈啾。」

▲范范藉由運動改善過敏狀況。（圖／范瑋琪官方粉絲團）

▲飛飛翔翔平日熱愛戶外活動，增強保護力。（圖／范瑋琪官方粉絲團）



為了幫助孩子們面對過敏不適症狀，並且提供孩子最好的居住品質，除了遵從醫師建議，積極面對並做好日常保健，自己也有對抗過敏的四大要訣。第一點為居家清潔她說只要居住環境乾淨，便可以減少灰塵、塵蟎和黴菌過敏原孳生；第二點為飲食均衡，對於孩子的三餐，也會注意營養均衡；第三點為運動，運動可以增強體能，飛飛翔翔遺傳了爸爸的運動細胞，熱愛戶外活動，舉凡腳踏車、游泳、足球、籃球等，都是他們熱衷的活動，不但可以消耗旺盛精力，還能增強保護力。







▲范瑋琪和雙胞胎男孩一起拍廣告。（圖／范瑋琪官方粉絲團）

最後一點則是生活作息，孩子們每天作息規律，早上7點半起床上學，晚上8點半準時睡覺，中間午休一個小時，睡眠充足加上作息正常，保護力才會越來越好。

范瑋琪之前透過朋友推薦，認識健康力益暢敏益生菌，這才知道原來益生菌是需要全程冷藏保存的，這樣才能維持活菌的狀態，在家裡她也會放在冰箱冷藏，避免益生菌受度溫度影響。益暢敏是針對台灣人的體質所研發，有兩個小綠人標章的健康食品認證，可以輔助調整過敏體質和胃腸功能改善，還有兩個專利菌株，再加上有超過300 位醫師推薦，而且產品有公開檢驗報告，每批生產逐批檢驗，成分標示也非常清楚，自己使用非常放心。

▼范瑋琪分享對抗過敏的四大方法 。（圖／ETtoday）





