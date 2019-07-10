ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

癢癢哈啾！雙寶遺傳范瑋琪過敏體質　「四大對抗法」曝媽媽心

記者盧薇淩／台北報導

「范范」范瑋琪與「黑人」陳建州擁有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，夫妻平常時常陪伴兒子們玩樂或閱讀，近期更在IG上分享與4歲的飛飛、翔翔全英文會話討論繪本的影片，影片中飛飛、翔翔活潑好動的模樣令人難以想像他們遺傳了范范的過敏體質，范范2日以一襲水藍色洋裝，出席健康力過敏保健專家調查暨益暢敏代言人發表記者會，分享以她自己與雙寶過敏體質的調理經驗以及日常保健重要性。她透露因為自己有過敏體質，非常能夠體會過敏的不便與困擾，因此會特別關注過敏與保健議題。

健康力。（圖／品牌提供）

▲范瑋琪出席益生菌代言 。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

范范透露，只要天氣變化或是接觸到塵蟎，就會過敏不舒服，平常藉由運動改善過敏狀況，踩腳踏車1個半小時到2個小時，「慢慢踩，然後流汗，然後每天做運動，真的是一個非常好的方式跟舒壓。」藉由運動改善過敏狀況及睡眠。她也透露，因為飛翔出生時體能狀況比其他足月的小孩差，因此後天體質調理極為重要，「雙寶們從小就常有過敏和腸胃不適問題，飛飛吃到海鮮容易癢癢抓抓，翔翔則是遇到天氣變化容易哈啾。」

健康力。（圖／品牌提供）

▲范范藉由運動改善過敏狀況。（圖／范瑋琪官方粉絲團）

健康力。（圖／品牌提供）

▲飛飛翔翔平日熱愛戶外活動，增強保護力。（圖／范瑋琪官方粉絲團）

為了幫助孩子們面對過敏不適症狀，並且提供孩子最好的居住品質，除了遵從醫師建議，積極面對並做好日常保健，自己也有對抗過敏的四大要訣。第一點為居家清潔她說只要居住環境乾淨，便可以減少灰塵、塵蟎和黴菌過敏原孳生；第二點為飲食均衡，對於孩子的三餐，也會注意營養均衡；第三點為運動，運動可以增強體能，飛飛翔翔遺傳了爸爸的運動細胞，熱愛戶外活動，舉凡腳踏車、游泳、足球、籃球等，都是他們熱衷的活動，不但可以消耗旺盛精力，還能增強保護力。

健康力。（圖／品牌提供）

健康力 。（圖／品牌提供）

▲范瑋琪和雙胞胎男孩一起拍廣告。（圖／范瑋琪官方粉絲團）

最後一點則是生活作息，孩子們每天作息規律，早上7點半起床上學，晚上8點半準時睡覺，中間午休一個小時，睡眠充足加上作息正常，保護力才會越來越好。

范瑋琪之前透過朋友推薦，認識健康力益暢敏益生菌，這才知道原來益生菌是需要全程冷藏保存的，這樣才能維持活菌的狀態，在家裡她也會放在冰箱冷藏，避免益生菌受度溫度影響。益暢敏是針對台灣人的體質所研發，有兩個小綠人標章的健康食品認證，可以輔助調整過敏體質和胃腸功能改善，還有兩個專利菌株，再加上有超過300 位醫師推薦，而且產品有公開檢驗報告，每批生產逐批檢驗，成分標示也非常清楚，自己使用非常放心。

▼范瑋琪分享對抗過敏的四大方法 。（圖／ETtoday）

▲▼ 范瑋琪益生箘代言 。（圖／ettoday）

健康力。（圖／品牌提供）
 

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

推薦閱讀

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

「華航林依晨」祕交王心凌緋聞男　東區深夜狂歡…當街磨蹭肌肉男

「華航林依晨」祕交王心凌緋聞男　東區深夜狂歡…當街磨蹭肌肉男

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范瑋琪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 余文樂現身台中谷關！　愛妻王棠云泳衣「胸前開深U」辣翻
  2. 吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」
  3. 20歲女網紅「瘋狂整型32次」後悔了：好醜好醜好醜　宣布全臉重整！
  4. 救兒燒掉3000萬！孫鵬爆為兒子開經紀公司　「孫安佐業配價遭曝」
  5. 癢癢哈啾！雙寶遺傳范瑋琪過敏體質　「四大對抗法」曝媽媽心
  6. 館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆
  7. 瘋電影／大叔好神騎　手足是最溫暖的靠山
  8. 《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子
  9. 專訪／蔡瑞雪演女屍戲瀕死！　「被綁鉛塊沉水底」：崩潰到大哭
  10. 《加油！金順》姜至煥遭緊急逮捕！　「爆性侵A又性騷B」受害者：我們被關在他家…

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366