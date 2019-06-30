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林俊傑金曲跨海神預言！　哈爾濱締造「三高」紀錄

記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑（JJ）昨晚在哈爾濱開唱，也是他睽違五年再唱回哈爾濱，演唱會適逢金曲獎頒獎典禮，JJ也十分關心頒獎現場，開演前在後台和樂手們玩預測，準時在晚上6點PO出預測影片，後來結果出爐，果然他下注金曲新人由ØZI獲得、歌后也是他看好的林憶蓮，JJ在得知新人獎結果如同自己預測的一樣，也十分恭喜、為ØZI開心。

▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼ 林俊傑昨晚在哈爾濱開唱，仍心繫金曲獎。（圖／JFJ Productions提供）

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▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

愛吃牛奶霜淇淋的JJ，從降落哈爾濱機場，就心心念念著當地牛奶味濃郁的「冰棍兒」。通常在演唱會期間，JJ對於飲食十分節制，但在後台收到歌友會為他準備的霜淇淋時，還是無法克制地破例偷吃了好幾口，看到冰棍兒的當下也立刻與它們合照。

▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑開心拿著冰棍兒拍照。（圖／JFJ Productions提供）

哈爾濱是聖所系列巡迴以來，最「高」的一場，榮獲聖所演唱會三高：緯度最高，觀眾平均身高最高，以及觀眾人數最高，歌友會為了展現哈爾濱的特色，特地製造了一整晚的「哈爾濱JJ冰世界」，還設計了一連串的清涼應援，先是從甜蜜的歌曲《Always Online》上，全場同時舉起上萬可愛的霜淇淋甜筒，在《學不會》又特製了冰晶圖樣應援紙卡，最後在哈爾濱全場觀眾，以應援橫幅在《江南》對JJ說著「冰林城夏，聖望所歸」的歡迎回家口號，讓JJ在夏日時分卻能感受哈爾濱著名的冰雪世界，過一晚另類的雪之夜。

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