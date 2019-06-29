8歲Grace踩曹格肩膀「泳池跳水」　逆天長腿成亮點…神基因遺傳辣模媽！

記者陳芊秀／綜合報導

歌手曹格和模特兒老婆吳速玲育有一對兒女Joe和Grace，曾帶孩子參加《爸爸去哪兒2》，女兒平直瀏海加上圓嫩臉蛋，還被觀眾暱稱「包子妹」。儘管節目結束，他和妻子時常分享兒女的生活日常，近日曬出教孩子游泳的照片，女兒的大長腿再度成為外界焦點。

▲曹格帶Grace泳池跳水，女兒長腿成亮點。（圖／翻攝自IG／曹格）

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照片中，8歲的Grace身穿藍色連身泳裝，踩在老爸曹格肩膀上，彎下腰雙手被老爸抓住，在泳池中試走幾步後，便縱身往後一跳，興奮瞬間張大嘴相當開心。她的長腿筆直，踩在老爸肩膀上難掩緊張，四肢更是纖細，長髮綁成辮子，少女感滿滿，同時也令網友驚呼「腿好長」、「長好高了哦」、「遺傳媽媽大長腿！」

▲Grace腳踩曹格肩膀，長腿筆直。（圖／翻攝自IG／曹格）

▲Grace跳水瞬間超嗨。（圖／翻攝自IG／曹格）



曹格除了曬出教女兒Grace游泳跳水，PO文不忘Tag老婆「Summer holiday 就一定要下水啦！ 一定要穿bikini啦！」原來照片最後還有愛妻吳速玲，老婆身穿櫻桃花色比基尼，在池畔做日光浴，火辣身材若隱若現，一家人享受夏日假期，也令粉絲直呼「好幸福的感覺！」

▲曹格大喊「一定要穿比基尼」，最後曬辣妻比基尼美照。（圖／翻攝自IG／曹格）