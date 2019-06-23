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《黑寡婦》最大宿敵洗白！片場照洩密「第2代黑寡婦是她」網：我可以

記者洪文／綜合報導

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）演出的「黑寡婦」已在《復仇者聯盟：終局之戰》死亡，漫威工作室選在此時推出《黑寡婦》（Black Widow）別有用意。劇組正在布達配斯取景拍攝中，片場2個道具箱子的照片，疑似曝光共同主演弗洛倫斯佩治（Florence Pugh）將是新一代的黑寡婦。

▲▼《黑寡婦》片場照片。（圖／翻攝自推特）

▲《黑寡婦》在布達佩斯取景。（圖／翻攝自推特）

推特23日瘋傳《黑寡婦》在布達佩斯取景拍攝的片場照片，疑似是史嘉蕾喬韓森的替身騎乘擋車載著弗洛倫斯佩治的替身（或是假人）。另有網友拍到現場2個裝載道具的箱子，仔細一看上面貼著角色名條「娜塔莎」（Natasha）、「葉蓮娜」（Yelena），形同公開弗洛倫斯佩治的角色名字。

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▲▼《黑寡婦》片場照片。（圖／翻攝自推特）

▲▼《黑寡婦》角色名字公開。（圖／翻攝自推特）

▲▼《黑寡婦》片場照片。（圖／翻攝自推特）

葉蓮娜貝洛娃（Yelena Belova）在1999年短篇漫畫《異人族》第5期首度亮相，同樣是一名特工出身，而且是第二個以「黑寡婦」為代號的女英雄。她從小受訓就活在娜塔莎的陰影之下，無論多麽努力，組織都會拿兩人比較，讓她只能更努力去打破對方在紅房創下的紀錄成為新的黑寡婦。

▲▼《黑寡婦》漫畫「娜塔莎」（Natasha）、「葉蓮娜」（Yelena）。（圖／翻攝自網路）

▲《黑寡婦》漫畫「娜塔莎」、「葉蓮娜」。（圖／翻攝自網路）

其實葉蓮娜貝洛娃在漫畫中是一名反派，也是黑寡婦最大的宿敵。她為了成為唯一的黑寡婦，不惜追殺背叛祖國的娜塔莎，兩人始終沒有分出勝負，她因身世關係退隱古巴，未料被神盾局設計導致重傷及毀容，最終她為了報復神盾局，因此加入九頭蛇接受改造，擁有複製敵人的能力，甚至曾跟鋼鐵人對戰打成平手。

▲▼《黑寡婦》片場照片。（圖／翻攝自推特）

▲網友已期待弗洛倫斯佩治在《黑寡婦》演出「葉蓮娜」。（圖／翻攝自網路）

23歲的英國女星弗洛倫斯佩治2016年主演《惡女馬克白》受到矚目，今年以《我和我的摔角家庭》女主角與巨石強森共同演出，外傳她打敗艾瑪華森接下《黑寡婦》的女配角，並且接演《宿怨》導演的新片《Midsommar》、《小婦人》兩部大片，被認為是近年來潛力英國新生代女演員之一。

▲▼《我和我的摔角家庭》劇照 。（圖／UIP提供）

▲▼弗洛倫斯佩治在巨石強森電影《我和我的摔角家庭》擔任女主角 。（圖／UIP提供）

《我和我的摔角家庭》劇照。（圖／環球影業提供）

由於史嘉蕾喬韓森演出的「黑寡婦」已在《復仇者聯盟：終局之戰》死亡，外媒《ComicBook》認為葉蓮娜可能是漫威工作室準備延續黑寡婦角色的一個暗示。即使「葉蓮娜」在漫畫中是反派，不過電影《驚奇隊長》已經有翻轉「史克魯爾人」在漫畫中反派定位的案例，網友目前對於她的角色「洗白」，延續黑寡婦的角色反應不一，真相如何只能等待未來電影上映才知道了。

漫威工作室尚未正式公布《黑寡婦》上映日期，據傳該片預計2020年5月1日於北美上映。

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