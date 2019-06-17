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太妍「走不出低潮」吃藥治療中…　見憂鬱症粉絲仍安慰：一切都會沒事的

記者張筱涵／綜合報導

韓團「少女時代」隊長太妍16日晚間和粉絲對談中意外透露罹患憂鬱症的事實，讓外界相當擔心且感到意外，她坦白說這陣子過得並不好且走不出低潮，但即使這麼痛苦見到罹患憂鬱症的粉絲還是送上最溫暖的安慰。

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

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太妍日前突然將Instagram（IG）大頭照改成全黑，16日透過IG限時動態功能開放粉絲提問，但面對「會看YouTube留言嗎」、「最近IG照片都不太更新了，不是出了什麼事吧」、「去看《阿拉丁》了嗎」、「有計畫去看PSY的演唱會嗎」、「昨天有看足球賽嗎」等提問時，每個回答都是說沒有、沒看過、沒打算、沒拍照，獨自在家似乎什麼也沒做。

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍頭像改成全黑。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍待在家什麼也沒做。（圖／翻攝自太妍IG）

雖然是宅女，但仍享受著文化生活和拍照記錄生活的她突然什麼也不做，其實一切都有原因，面對粉絲詢問過得好嗎？她只是默默地說：「我過得不好。」被問到克服低潮的方法時，也是簡短回：「克服不了低潮所以一直以這樣的狀態過活。」同時告白了正為憂鬱症所苦而吃藥中。

面對粉絲說：「我也正在治療憂鬱症中，一起克服吧！會一直支持妳的。」即使自己也是無力又提不起勁開心、積極樂觀起來，太妍仍希望能傳遞愛和溫暖安慰打氣：「一切都會沒事的。」

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍患憂鬱吃藥治療中，仍安慰憂鬱症粉絲且說從粉絲那獲得龐大力量。（圖／翻攝自太妍IG）

出道12年當著少女時代的「小鬼隊長」，到後來獨自站上舞台變身SOLO女王，一路走來起起伏伏但總是展現出堅強一面和透過歌聲傳遞力量卻為憂鬱症所苦，讓外界也紛紛為她送上祝福，期望早日康復。

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍16日透露罹患憂鬱症震驚外界。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍出道12年來總是帶給粉絲正面力量。（圖／翻攝自太妍IG）

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