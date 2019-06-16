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蘇志燮「和女子一起看房」　花1.75億買新婚宅...奢華內部曝光

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男神蘇志燮（소지섭）上個月中爆出熱戀女主播趙銀政（조은정），可能很快要結婚了？根據最新媒體報導，蘇志燮被目擊去年底悄悄購入首爾一棟豪宅，當時花了大約1.75億台幣購入，而目擊者還透露，「當時他跟一名女性一起來看房」，被猜測兩人好事近了！

▲▼ 蘇志燮1個月前挑戒指。（圖／翻攝自韓網、記者張一中攝）

▲蘇志燮被爆買入新婚宅，可能要結婚了。（圖／翻攝自韓網、記者張一中攝）

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根據韓媒《skyedaily》報導，蘇志燮去年11月買下首爾龍山區漢南洞的知名高級社區「漢南the hill」別墅，這個地段目前是全南韓最貴的地區，當時以韓幣61億元，折合台幣約1.75億買下，含公設大約為91坪，實際使用面積則約為70坪，具備4房2廳3衛浴。

不僅如此，報導指出蘇志燮還和一名女子一起來看房，「就是新聞上說他將要結婚的那個女子，他們一起來看屋，而且大部分的房仲都知道，蘇志燮是以新婚宅的名義與用途想找房子。」猜測男神可能想婚了。

▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自Naver）

▲▼蘇志燮以1.75億台幣買下「漢南the hill」高級別墅。（圖／翻攝自Naver）

▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自Naver）

41歲演員蘇志燮出道24年以來，鮮少對外公開女友身份。上個月中被媒體拍到戀上小17歲的趙銀政，報導才刊出15分鐘左右，他便透過經紀公司大方認愛，表示兩人已交往1年。而後有網路爆料，早在去年4月就有人目睹他現身高級珠寶店挑戒指，照片裡清晰可見他戴著鴨舌帽、身穿黑色上衣，親自站在櫃檯前挑選戒指，當時目睹整個情況的路人還表示：「感覺很快會有新聞了。」

▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自YouTube／가봄TV / GaBom TV）▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自YouTube／가봄TV / GaBom TV）▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自YouTube／가봄TV / GaBom TV）▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自YouTube／가봄TV / GaBom TV）▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自YouTube／가봄TV / GaBom TV）▲蘇志燮「和女子一起看房...」　豪擲1.75億買下新婚宅！（圖／翻攝自YouTube／가봄TV / GaBom TV）

▲蘇志燮最新買下之不動產廣告。（圖／翻攝自YouTube 가봄TV / GaBom TV）

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蘇志燮, 趙銀政, 日韓風

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