粉絲蹺班追星被罰錢…李榮浩感動「幫忙付了！」　PO出處罰公告網笑瘋

記者李湘文／綜合報導

歌手李榮浩舉辦「年少有為」巡迴演唱會，15日在大陸南京開唱，事後開心在微博分享照片，謝謝粉絲熱情到場支持。不過，他同時得知有一名粉絲為了看演唱會蹺班，結果被公司處罰人民幣200元（約台幣1000元），因而公開指名道姓，叮嚀這位粉絲「以後一定要遵守紀律，好好工作」，笑翻眾人！

▲李榮浩舉辦巡迴演唱會。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

李榮浩15日晚間在微博發文，透露從同事那裡收到2張圖，得知有一位叫做劉姓粉絲為了看演唱會，擅自蹺掉工作，結果被公司抓包。該公司發出處罰公告，明確寫下曠工原因是去南京看演唱會，予以罰款，「情節嚴重，對公司辦公氛圍造成了嚴重的影響，鑑於事後認錯態度誠懇，且保證不會再犯，現經公司研究決定，給予通報批評處分，並處200元罰款。」

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▲▼粉絲為了追星蹺班，被公司罰款。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

李榮浩將這篇處罰通知轉PO到微博，還公開寫出這位蹺班粉絲的全名，幽默說道：「雖然你因不守公司規定，曠工來看演唱會，嚴重影響辦公氛圍，被處罰款200元，但著實讓我好感動，這200塊錢算我的。」不過他也叮嚀，以後一定要遵守紀律、好好工作，「祝生活愉快，家庭和睦，年少有為。」

▲粉絲為了追星被公司罰款，李榮浩幫忙付了。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

這篇微博一PO出，大批粉絲都被李榮浩逗笑，留言大呼「全網都知道劉XX被通報批評了哥」、「居然把人家的通報批評也發出來」、「那我可以曠課去看演唱會嗎，扣的學分也算你的」，還有不少人直說羨慕，雖然該名員工被公司處罰，卻得到偶像公開翻牌，也算是夠幸福了。