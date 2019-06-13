慢慢說沈志方偷訂「女友禮物」　生日當天沒送來超尷尬！

記者關韶文／台北報導

《2019桃園鐵玫瑰國際音樂節》系列活動開跑，桃園市政府13日於桃園國際機場第二航廈舉辦宣傳記者會，慢慢說、台客電力公司一同出席記者會，號召全台民眾一起讓音樂在桃園遍地開花！

住在桃園戀愛長跑八年的慢慢說，在記者會上獲贈象徵桃園鐵玫瑰國際音樂節的紫色玫瑰，沈志方表示，「自己私下不浪漫，很少送花給對方。」雖然如此，但利得彙誇讚男友的浪漫方式很實在，「除了手藝好，顧好我的食衣住行。」

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▲▼慢慢說、台客電力公司一同出席鐵玫瑰音樂節。（圖／新視紀整合行銷提供）

日前利得彙過生日，男友沈志方知道她手機電池有問題，特地網購手機送她，只是沈志方等不及手機送到，直接秀出網購結帳頁面。近期演藝圈喜事連連，兩人雖然多次被催婚，但強調有自己的步調，絕對不會「婚」頭，沈志方還打趣說，「志玲姊姊都等這麼久，妳應該沒問題。」

此外，台客電力公司主唱柯大堡老婆預產期預計在7月初，收到尿布好禮，他笑說：「即將為人父母，尿布真的比玫瑰花更實際好用。」熱愛音樂的他笑說如果女兒6/29出生，有個「金曲寶寶」也不錯。他也向慢慢說放話：「我跟老婆也是長跑8年，婚後一切都在趕進度，歡迎你們早早加入婚姻一族。」