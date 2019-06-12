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3歲Dalton：媽媽是河馬！　徐若瑄痛立狠誓「1個月瘦下」…現階段身材曝光

記者李湘文／綜合報導

藝人徐若瑄育有3歲兒子Dalton（小V寶），就算工作忙碌，也總是抽出時間陪小孩，並常跟大家分享母子間的逗趣對話。她最近才因為被Dalton說「超胖」受到刺激，放話要開始減肥，沒想到又被兒子形容為河馬，因而下定決心，1個月之內一定要瘦下來，讓小孩看看媽媽的不同！

▲徐若瑄被兒子說像河馬。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

▲徐若瑄被兒子說像河馬。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

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▲徐若瑄被兒子童言童語刺激。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

Dalton日前跟大人聊天，被問到爺爺、爸爸、大姊、二姊是胖的還是瘦的，都說是「瘦的」，還強調姊姊「無敵無敵瘦」。沒想到，他接著被問到媽媽是胖還瘦，卻脫口說了2次「胖」，還要特別強調是「超胖」，讓徐若瑄大受打擊：「我明天開始減肥！哼！還有，下次換衣服時，我會鎖門！」

▲徐若瑄被兒子說像河馬。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

▲徐若瑄被兒子吐槽胖，開始減肥計畫。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

才說完，徐若瑄11日就曬出自己的菜單，展現要開始減肥的意志。她還無奈PO出《馬達加斯加》的海報，透露Dalton最近又講了一段刺激到媽媽的話：「他說他是獅子、爸爸是長頸鹿、麻麻是河馬！」徐若瑄對於這個形容大翻白眼，堅決認定自己是長頸鹿，吐槽兒子：「我想你還不太認識你麻麻。」

▲徐若瑄被兒子說像河馬。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

▲徐若瑄（左）不久前剛PO照，其實並不胖。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

為此，徐若瑄真的認真了起來，公開宣告1個月內一定要減肥成功，讓Dalton在心甘情願、自然而然、不由自主的情況下說出「媽媽是長頸鹿」。她放話要大家「等我的腹肌」，就算被粉絲安慰「因為只有河馬是女生吧」、「妳已經很瘦了」，仍決心要瘦回長頸鹿，讓兒子看看自己的改變。

▲徐若瑄被兒子說像河馬。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

▲徐若瑄放話要大家等她腹肌。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

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