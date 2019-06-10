曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

圖文／鏡週刊

正在籌備全新音樂作品的周湯豪，昨晚在IG直播，透露有不肖人士以他的名義進行詐騙，對方以假帳號冒充他私訊受害者，讓受害者以為是在跟正牌周湯豪對話。之後受害者察覺有異，趕緊跟周湯豪官方帳號求證，才發現自己被騙，據悉這樣的受害者不在少數，令周湯豪擔心不已！

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今年2月曾之喬發行《一個人去丹麥，寫一本書》時，就曾在記者會上透露，去年有位A女，打著周湯豪的名號，以「急用」為由借錢，天真的她，顧慮到「多問怕對方不便回答」，於是前後匯款百萬元給A女。之後偶遇周湯豪，她才詢問周湯豪「有收到錢嗎？」「夠不夠用？」問得對方莫名其妙，回說：「甚麼情況？我根本沒跟妳借錢啊！」她當下亮出手機的對話記錄比對，這下才驚覺自己被A女詐騙。

周湯豪對於詐騙者行徑，表示「零容忍」，因為已有不少人受害，周湯豪決定挺身而出揭發詐騙者的惡劣行徑！目前正在韓國拍攝新MV的周湯豪，因受此事影響而睡不好，決定發表聲明，希望不要再有受害者，也呼籲詐騙者即刻停止詐騙行為，且將對詐騙者保留法律追訴權。

周湯豪聲明如下：

近日有許多朋友向我反應，有人以假帳號冒充我傳訊息詐騙他人，所以在此聲明我周湯豪只有FB及IG此兩個官方帳號，並不會以個人通訊軟體私下聯繫他人。希望大家不要被詐騙，呼籲詐騙者即刻停止傷害人的詐騙行為，且將對詐騙者保留法律追訴權。



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