勾人妻李小璐過夜挨轟消失1年半！　PG ONE爆「香港復出」

記者陳芊秀／綜合報導

饒舌歌手PG ONE（萬磁王‧王昊）要復出了！他2017年底被拍到和已婚的李小璐疑似過夜，影響到女方和賈乃亮5年婚姻，加上創作歌曲文字掀起爭議，遭到各大音樂平台下架，就此消失表演舞台，事隔1年半，被傳將在香港演唱會中演出，引發外界高度關注。

▲PG ONE和李小璐在2017年爆過夜風波，雙雙消失螢光幕。（圖／翻攝自微博）

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據陸媒《一線》爆料，PG ONE將於23日在香港舉行演唱會「Hello World」，不過本人微博、工作室並沒有演出訊息，但是該陸媒詢問演唱會的場地單位，得知演唱會確實存在，但是「尚未最終確定，也沒有取消。」會場官網也沒有出現演唱會資訊。

▲PG ONE傳出將在香港舉行演唱會。（圖／翻攝自微博／紅花會PG ONE）



▲PG ONE演唱會訊息出現。（圖／翻攝自微博／騰訊娛樂）



▲PG ONE傳香港開唱，場地官網沒有相關訊息。（圖／翻攝自微博／騰訊娛樂）



PG ONE因參加音樂競賽節目《中國有嘻哈》，2017年和GAI奪下雙冠軍爆紅，演出吸引大批粉絲，成為當年跨年晚會的熱門歌手之一。不料他和李小璐的緋聞曝光後，形象受到重創，加上創作曲歌詞遭批低俗飽受抨擊，逐漸消失幕前，如今被傳復出歌壇，引來鐵粉期待「浪子回頭金不換」、「希望一切順利」、「求購票連結」，不過也有人酸「竟然還有粉」、「還出來混」，再度引起騷動。