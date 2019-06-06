孟耿如被黃子佼一句話傷到！　「他是說真話的人」聽完自責

記者盧薇淩／台北報導

身兼藝術家身份的孟耿如6日出席藝術黏土作品展「技力展」，她送上親手捏製的「乳房雕像」給日本實力派男星片桐仁，靈感非常特別。時常創作創作作品，閱讀相關書籍刊物發想靈感，她也透露未婚夫黃子佼會給靈感建議，但某次太直接的心得，讓她頗為受傷。

▲孟耿如出席無厘頭藝術黏土作品展記者會。（圖／記者季相儒攝）

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有次創作後，黃子佼心得是「這作品很像某某藝術家做過，有看過很像的。」這句讓她頗為受傷，「因為我可能不知道他是誰，會有點自責做出跟別人很像的東西。」但她不會因此掉淚，「沒人強迫我做啊，他就是會說真話的人，不會為了逗我開心說好話。」偶爾創作時太投入，時常一忙就是好幾小時，有時黃子佼還會上演小劇場，「好啊，都不陪我啊」，孟耿如笑說：「我就充耳不聞！」

▲孟耿如和日男星片桐仁。（圖／記者季相儒攝）

孟耿如8月將帶著作品到東京展覽，屆時黃子佼會陪同到場，問起創作時黃子佼是否會給靈感？她說：「他會提供創意，我沒什麼一定的靈感來源耶，喜歡突發奇想」，通常完成作品後才會給黃子佼看，笑說：「他如果弄壞會生氣，會說不要碰。」

將在2020年辦婚禮，問起籌備進度，孟耿如說：「有討論，但最近真的蠻投入創作，讓男方自己多想一點，他人脈比較多，知道怎麼規劃，晚一點在討論。」到時想要借來古董婚紗，「我們喜歡舊舊、有年代感的東西，沒有大露背，但現在還沒開始找。」

▲▼孟耿如透露，黃子佼常給靈感建議。（圖／記者季相儒攝）