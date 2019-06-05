蕭敬騰香港兩場秒殺　「確定不加場」原因公開了

記者蔡琛儀／台北報導

蕭敬騰（老蕭）「娛樂先生」世界巡迴演唱會香港站將在8月30、31日一連兩天於香港紅磡登場，兩場共2萬張門票今早一開賣即傳來完售捷報，讓已睽違三年沒到香港開唱的老蕭開心不已，先感謝歌迷的支持，也非常期待見到香港的粉絲。

▲▼ 蕭敬騰演唱會向來一票難求。（圖／華納提供）

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門票今早一開賣除了火速秒殺，更造成售票系統嚴重當機，也因為老蕭演唱會總是一票難求，原本主辦也希望老蕭能多唱一天，讓當時高雄連唱兩場就已掙扎許久的老蕭仍，擔心自己的狀態如果在連唱多天的狀況下可能會不理想，對觀眾不公平；所以目前連唱兩場對他來說是最剛好的狀態，「希望我的每一次登台都能給大家享受最完整、最美好的狀態。」因此香港暫無加場計畫。

在香港演出後的隔週，老蕭則將在9月5到8日完成六場《西哈遊記》音樂劇的演出，也是他人生一大挑戰，雖然音樂劇並非老蕭一人獨撐全場，但在演唱會後立馬要演出多場音樂劇，讓他又開始陷入焦慮，表示要開始調整自己的生活，無論是運動、飲食，不管如何都要努力保持最佳狀態。

▲▼ 蕭敬騰預計巡演將一直唱到明年。（圖／華納提供）

而2019的下半年，老蕭幾乎都將在工作中度過，尤其「娛樂先生」世界巡演也有許多城市紛紛向老蕭招手，然而工作滿檔到根本沒有時間休假的他，也因為實境節目及商演等因素，目前仍未確認檔期，但場次也正在陸續增加中，巡演人生預計將延續到2020年。