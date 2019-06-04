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6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

記者田暐瑋／綜合報導

2019年過一半了，12星座們都過得好嗎？國師唐綺陽2日整理出了12星座的6月完整運勢，這是一個探討內在和心靈的重要月份，容易會萌生不安全感，內心也會備受挑戰，容易敏感憂鬱，但這並不是壞事，而是逼迫我們不得不去進步，接著就讓我們來看看12星座在6月要特別注意的地方吧！

▲▼唐綺陽。（圖／金馬奇幻影展提供）

▲唐綺陽。（圖／金馬奇幻影展提供）

【金牛座】

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金牛座這段時間會著重在理財，會有很多人是衝著你來，把機會交給你，6月9日之後會有另一波的財運和升官運，接到的任務剛好是拿手的，做起來會很安心，會得到很多肯定，要討論金錢有關的事情也會有貴人相助，討厭的人則會遠離，6月會帶給金牛許多好消息。

這個月金牛座會面臨到一種對決能量，比較多是非和眾說紛紜，看不順眼的人事物、作風完全不同的人會霸占了一些資源，會去在乎不如自己的人有什麼樣的待遇，要學會讓自己進步，而不要只是看人不順眼。本月聚會邀約會變多，要多多參加，這對你的人生會有一些不錯的幫助。

6月22日的生活主場景就會進入旅行，可以開始規劃，桃花也會在旅行中發生，感情方面，戀愛的發生和魅力、外表有很大的關係，很多人都是從金牛的外表被吸引，是桃花運大增的主因；此外，工作上致力於強項，展現自信的一面，也會招來桃花。

【處女座】

以切分年概念來說，處女座感受最深，如果好好面對，就能重新做人，但這之前會經歷很大的磨難。處女座這段期間有機會和貴人或是名人權貴接觸，可以好好表現，爭取升官機會。此外，要多美化自己的外表，可以幫助處女座出名。

處女座6月5日後會和市場、網路社群有較多接觸，要善用民意、多聽其他人意見，有助於運勢提升，而所有處女座必須提前想好「如果和大眾相處」的課題，無法逃避和人相處應對的狀況。也要小心做出承諾，如果只是隨口說說，日後就會受到檢驗，會遭到質疑。

人際關係方面，這是一個看懂很多真相的時期，不會再自欺欺人，感情方面也會開始務實的去面對，是要分手或是繼續走下去，都會有個結論，也有可能會發現一個默默對自己好的人，朋友變成情人的機率很高。另一種火花也可能來自於三教九流，可以帶處女座去見識沒有體驗過的世界。

【摩羯座】

摩羯座辛苦了！最近工作上非常忙碌，但長官都看得到，6月9號之後辛苦會有緩解，升官運會變強，但突然鬆懈下來，可能會導致毛病爆發，要注意身體健康，主動積極去養生。

會開始思考如何和人相處，也會發現在人際關係上的弱點，一定有看不順眼的人，但面對這些討厭的人事物，就更要正面對決、見招拆招，學習對方的長處為自己所用，不要再逃避了！桃花方面，有機會會發展職場戀情，而且對方應該擁有不錯能力，有讓你很佩服的地方，或是長時間緊密相處，容易擦出火花。

6月27日後，會有討厭的事情發生，可能會犯小人，和錢有關的事都不能掉以輕心，為了避免月底出大事，從現在就要好好盯緊有合作關係的人。旅行運勢上，行程不要仰賴他人，過程中也容易遇到不少狀況，都要小心應對。

【雙子座】

今年就是雙子的當紅年，接下來還會繼續榮登吸睛大王的寶座，雙子目前處於一種氣流之中，不需做太多掙扎，就可以扶搖直上，去感受周遭的機會和氛圍，不用靠理智判斷，而是要依照直覺去做事就對了。6月和長官老闆的關係進入下一階段，但好壞端看個人行為而定，而6月下旬水星逆行的威力就會感受得非常深刻。

6月是以新形象出發的好時機，也適合把話講開，甩掉一些不好的人事物，要記得「吃虧就是佔便宜」，與其去爭強好勝，有時候犧牲奉獻和讓步反而會得到好評。接下來要加強「理財」和「實力」的部分，因為好的表現，會有機會加薪，調整身價也容易被接受，態度要積極、表現出誠意和作為，就是個開拓財源的好時機。

健康方面，身體不舒服會很有感，要好好照顧自己身體，5日以後很適合展開健身計劃，會起到好的作用。6月9日以後，會得到好的人氣，也會更加愛美，情感方面變得明朗化，桃花運大開，好好保養自己就能加分，多以金色和白色的打扮增加桃花。

【天秤座】

天秤座氣勢越來越旺，不管好或壞都會被注意，如果覺得窒礙難行，就是需要轉型的時候了。最近天秤座活動接二連三的來，會感覺奔波，一路會到6月22日才能稍作停歇，但同時旅遊運也相當的強，都會有不錯的收穫。

天秤座運勢在走硬碰硬的路線，如果有合作對象用「理念」為誘因邀請合作，天秤往往會不考慮現實而答應，容易一頭熱，建議6月22日以前不要做出重大決定。如果是努力認真的天秤座，6月是個聲量往上的好時機，升官運極佳，會有很不錯的躍進。

雖然這期間有威脅天秤的人出現，但也有志同道合的人會義氣相挺，不需要太過擔心。桃花運方面，旅行過程中會容易遇到心儀對象，也有可能是異國戀情，或是有相同喜好、很能聊的對象，只有一點需要注意，出現的對象在感情上態度比較開放，天秤要謹慎思考能不能接受。

【水瓶座】

水瓶座經歷很多「阿雜」，有很多煩心的小事，不要一直怨天尤人。6月是水瓶座桃花運最旺的時期，有機會亮相、展現才華就要把握，只要態度積極主動，會遇到不錯的對象，友互動或是來電的人大部分都是俊男美女，且又有名望，是正向桃花，這股好運會延續到7月初，要好好把握。

比較不好的消息是，工作上會很累，凡事都要事必躬親，或是挑戰自己最害怕的部分，導致壓力很大，也有可能會有不少體力活，要小心不要讓健康出狀況。一整個月的忙碌，會到6月22日有好的成果，成為很有影響力的存在，也有升官機會。

【巨蟹座】

巨蟹座最近雖然忙，但聲勢會變高，有好機會會出現，這段期間適合去完成短期計畫或是好好衝刺，都會有不錯成果。接下來巨蟹會面臨轉型期，不管是主動還是被動，都會有個顯著的成績，正面迎向壓力反而能夠共存共榮，6到8月開始，人生會越來越上軌道，知道自己要什麼，是巨蟹座的好消息。

6月巨蟹座飽受極大壓力，可能會一股腦宣洩出來，但這可能是好事，讓別人了解自己底線在哪，反而別人會開始尊重你。此外，還是得注意說話的謹慎度，不要隨口答應別人，如實反應心聲即可，現在還有點悶悶的巨蟹座，個性容易焦躁，可以的話，多休息或是聽點音樂來調劑身心，趁6月22日前好好養生，之後就又一波忙碌來臨了。這段期間也容易犯小人，雖然可以勇於表達心聲，但還是要小心被捅刀。

人際關係方面，在社群網路或是團體之間號召力很強，人緣很好，6月9日之後，雖然感情運好，但面對感情態度趨於保守，會先隱藏自己的感情，有可能會有「暗戀」或是「被人暗戀」的情況發生，也可能會遇到已經有另一半的對象，發展出不倫戀，會有一些不能公諸於世的秘密狀況，因此6月比較不建議發展感情。

【天蠍座】

6月會慢慢脫離倒楣狀態，但在下旬之前還是不能掉以輕心，否則不僅會出狀況，還會更嚴重；別人的批評也會比較多，而且會批評到天蠍座有感覺，才會促使天蠍們痛定思痛改進，缺點也能趁這個時候修正，把自己調整到最佳狀態，到6月22日之後就又可以好好的做自己。

好消息是，平常做人做事頗受歡迎的天蠍，這段期間有機會接到大案子，身邊有可能會出現有錢人，能幫助提升自己。天蠍們在這個月很適合旅遊或是上課進修、做未來規畫，考運也不錯，就算是臨時抱佛腳都能有好成績。感情方面，容易有異國的桃花出現，如果態度積極就有可能美夢成真；也會在無意間聽見舊情人的消息，忍不住會去關注，是時候要處理一下，要延續或是切斷都要做出定論，這段時間秘密、劈腿等見不得光的事情，都有可能會被揭穿。

在這段時間，天蠍也充滿著性魅力，好的方面是就算不做什麼，也都會獲得周圍關注，壞的是爛桃花也不少，遭到別人騷擾的機會變多，要自我懂得拿捏，才不會出事。

【雙魚座】

雙魚在這段期間，默默努力的事、才能會被看見，但也有可能秘密會被揭發，是低調不來的，如果是藝文藝術者，要走「感覺溝通」的路線，讓別人有被擊中內心的感覺，就會一砲而紅，要好好把握機會，但溝通表達時切記不要太誇大、太戲劇化，否則形象會受到影響，這段時間會是雙魚自我覺知的一個重要時機，和上半年做出一個切割。

感情方面，和火象星座滿有緣，桃花來自於不打不相識，一見鍾情機率很高，「聊不聊得來」是雙魚擇偶的重點標準之一，但前提是必須要多參加聚會活動，增加和人認識的機會，也必須多美化、表現自己，才能吸引別人的注意。如果有對象的雙魚，感情會有所確認和大幅進展，懷孕的機率變高，也可以多曬曬小孩，增加自己的人氣。

【牡羊座】

還在闖蕩事業的牡羊座，這個時期家裡也會有許多小問題，讓牡羊們疲於奔命、蠟燭兩頭燒，不能為所欲為，情緒感到非常不爽，但要多加忍耐，才能引導牡羊朝一個更成熟穩重、更有地位份量的方向去。這段時間牡羊會以家庭為重，會去思考「家」的意義，一切的努力在之後都會有回報，讓你更有安全感。以前牡羊會被事情逼迫，現在卻能更宏觀的看待一切，且能提前感受到「趨勢」而去調整自己，正式的爆發會在2020年。

感情方面，桃花大多是因為牡羊的外表而靠近，必須知道自己的優點並加以放大，讓別人感受到，品味也能吸引到同好，溝通會更加順暢，談錢相關的事情也會變得順利。這個月份適合上課、旅行、買車、投資等，買車可能會有不錯的折扣，投資也會有不錯的收益。這段時間牡羊的心情容易會有「小阿雜」，可以靠冥想或是宗教來排解，多注重睡眠也是非常重要。

【獅子座】

獅子座這個月份很適合在網路社團上活躍，也能深入自己想深入的圈子，有利於打入其中；貴人運不錯，會被長官或是長輩好好對待，有汰舊換新的想法。感情方面，容易發展網路戀情，對象多是三教九流，相遇場景會很戲劇化，絕對是意想不到的發展，但條件並不會差，是以前沒有接觸過的領域的人。

健康方面，獅子座是外強中乾，雖然不會說出來，但心裡有數，如果這些毛病一直困擾你，表示已經出狀況了，意在提醒獅子座健康可能會從內部破壞，不病則已，一病就是大條的，必須注重養生。獅子座也容易會倦怠，身心靈的平靜是這個月很重要的主題。

【射手座】

射手座6月份非常關鍵，可說是存亡之秋，會有一種被限制的感覺，感覺都是別人運勢比較好，雖然盡量不要做冒險的事情，但如果是非冒險不可的狀況，豁出去的話也會有不錯的收穫。在職場上，現在正在一個「不是生就是死」的關鍵時間，可能會被別人搶走功勞，不可以只做自己的事，一定要多配合別人的要求，否則就會被砍掉。

這個危機感會一直持續到7月，都必須要看人臉色，過去做的不好的事情也會被拿出來檢討，如果以前有不錯的作為，有實力就不用太過害怕，敵人會實際做出行動來發動攻擊，但危機也會是轉機，有可能會有貴人出現，給你一些方向，讓劍拔弩張的情況變得和緩，一切不順的情況到8月就會解除。

感情方面，桃花來自於合作，如果想招桃花，就要表現配合度、體貼，就會有很大加分，或是會有朋友牽紅線，這時請不要拒絕，會容易促成一段好機緣。有對象的射手，感情會變得更親密，有可能閃婚或是進入同居。射手這段時間也會回歸家庭關係，容易有真相大白、醍醐灌頂的狀況，也容易去解開家人間的心結，有機會坐下來好好聊聊。

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