小小愛1歲就超會擺pose！　抬眼看鏡頭…「楚楚可憐托腮」小眼神萌翻萬人

記者李湘文／綜合報導

桌球國手江宏傑跟福原愛結婚後，接連迎來女兒「Aila醬」（小小愛）、兒子「kou君」（小小傑）誕生，經常曬出孩子可愛的照片，分享為人父的喜悅。他近日也PO出一張Aila醬看鏡頭的萌照，大讚才1歲多的女兒「好會擺POSE」，果然讓許多粉絲一看就融化！

▲1歲的小小愛萌翻許多粉絲。（圖／翻攝自臉書／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）

請繼續往下閱讀...

照片中，Aila醬似乎是趴在江宏傑的腿上，小腳隨興地在床邊踢著，一隻手抱著爸爸的大腿，一隻手則握拳放在嘴邊，配上對鏡頭微微皺眉的憂鬱神情，顯得特別楚楚可憐。江宏傑看到照片也被女兒迷倒，忍不住大讚：「Aila醬好會擺pose，好時尚！」

▲小小愛1歲就超會擺pose，被江宏傑大讚時尚。（圖／翻攝自臉書／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）

才1歲多的Aila醬外貌比較像福原愛，連小動作都特別神似媽媽，這張皺眉托腮的照片一曝光，就引起許多粉絲驚呼「這眼神、皺眉，完全是小愛百分百復刻版」、「跟媽咪同個模子印出來的」、「跟媽媽好像！太可愛了」，短短1天收穫近萬讚，融化大批叔叔阿姨粉的心。

▲粉絲認為，小小愛拍照的憂鬱小眼神神似福原愛。（圖／翻攝自臉書／福原愛 Ai Fukuhara）