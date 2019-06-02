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日本饒舌歌手替清裝片配樂！結緣侯孝賢竟讓他變成導演

圖文／鏡週刊

日本電影配樂家及導演半野喜弘 ，與華語電影圈淵源頗深，參與過侯孝賢《海上花》《千禧曼波》配樂，也因中國大陸導演賈樟柯的《 山河故人》入圍金馬獎最佳原創電影音樂。

他執導的新片《亡命之途》將在台灣上映。該片由台日合資，全程在台灣拍攝，並集結妻夫木聰和豐川悅司兩大卡司、由坂本龍一擔任配樂。 監製小坂史子坦言，由於半野是非科班出身，且日本人普遍不看好原創故事電影，故籌資不易，所幸有三位大咖參與，資金才順利到位。

《亡命之途》描述兩位日本黑道因涉入一起死亡案件，先後逃亡台灣，經由抽絲剝繭後、才揭露事件真相的懸疑旅程。半野喜弘十年前開始構思劇本，當時就設定要在台灣拍攝，因背景跨越兩個國家，因此以黑道逃亡為主題，才能讓情節自然發展不牽強。

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侯孝賢執導的《海上花》是引領半野喜弘成為電影配樂家的關鍵。 （台北電影節提供）

選擇在台灣拍片，與他和侯孝賢導演結緣有關。1998年、半野是出道3年的饒舌歌手，某天唱片公司告知，侯導對他的音樂有興趣。原來資深音樂人林強在比利時看過他演出，剛巧侯導籌拍《海上花》，日方出資者希望找日本人配樂，林強向侯導推薦半野，成就半野首部電影配樂作品：「林強和侯導都是我的恩人。」

半野喜弘到台灣造訪《海上花》拍攝現場，看到演員如梁朝偉、李嘉欣等都穿古裝，心想這和他擅長的電子音樂曲風完全不合。隨後侯導請他吃飯喝酒，允諾給他創作自由，酒酣耳熱之際，半野已不好意思推拖，便硬著頭皮答應，從此踏進電影配樂的世界。20多年來，合作的華語導演除了台灣的侯孝賢、李啟源，也有大陸的賈樟柯、余力為等。

半野喜弘（左一）率演員妻夫木聰（左二）、豐川悅司（右一）來台，和參與演出的台灣女星謝欣穎（右二），一起出席《亡命之途》記者會，導演侯孝賢（中）以神祕嘉賓的身份現身。（威視電影提供）

日前，半野喜弘率演員豐川悅司、妻夫木聰來台，和參與演出的台灣女星謝欣穎，一起出席宣傳記者會。 半野開玩笑說：「每次來台灣都很開心，拍攝時也很幸運，有場戲需要強風，當天還真的有颱風出現。」當天侯導也以神祕嘉賓的身分現身， 他表示，和半野及演員都認識很久了，「可以掛保證電影一定很精彩、很棒！」

《亡命之途》將於6月6日在台上映。

半野喜弘小檔案
  • 1968 年 1 月 22 日生於日本大阪
  • 音樂家、導演、編劇
  • 導演作品：
  • 2019年 《亡命之途》
  • 2016年 《雨中的女人》
  • 2013年 《Ugly》，與柿本健作合導
  • 配樂代表作：
  • 2015年 《山河故人》入圍金馬獎最佳原創電影音樂
  • 2009年 《24城記》入圍亞洲電影大獎最佳原創音樂
  • 2008年 《亂青春》
  • 2003年 《明日天涯》
  • 2001年 《千禧曼波》


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