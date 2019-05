喬爸駁「人渣作秀」6點聲名自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

記者李欣容/台北報導

喬喬(于卉喬)近來因家事頻上新聞版面,外傳喬爸不讓她們母女見面長達7年,甚至在喬媽罹癌期間來信詢問女兒的事情,他不但不關心病情,只心繫96萬贍養費引來外界撻伐,上週他帶喬喬出席喬媽告別式時,更被親友痛批「人渣作秀」今他發出6點聲明,表示遭到第3人抹黑,希望喬媽親友不要再利用媒體爆料。

▲喬喬和喬爸 。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬)

喬爸透過喬喬經紀公司發表聲明,直指喬媽的親友並未實際接觸過他們父女,也不知其實喬媽有和喬喬接受諮商恢復關係,就連喬媽病危一事喬喬也是透過媒體才知道。

▲喬喬並不知道媽媽病危。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose)

在喬喬3歲時喬媽將監護權交給他,但他仍盡心安排喬媽與女兒一起上才藝課、旅遊等活動,是她時間無法配合,後期也因喬媽情緒管理問題,心理師建議不要讓他們母女單獨見面,親友指控喬爸阻礙雙方見面並非事實。

▲喬爸發聲明指控遭喬媽親友抹黑。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬)



喬爸聲明全文:

首先感謝大家對於喬喬的支持與愛護。近日喬媽走了,網路上充滿了相關的新聞,內容滿滿都是「喬媽的親友」向媒體爆料,喬喬想靜靜的在告別式上送喬媽最後一程,喬媽的親友卻在喬喬面前罵她爸爸「人渣、作秀」、甚至當著喬喬的面恐嚇「兄弟找好了」,讓喬喬相當害怕,這部分已向警方備案。喬媽想要保護喬喬,但這些爆料乃至於威脅,對喬喬都是很大的傷害,本公司特發表幾點聲明,希望關心喬喬的大家能多一些思考:

一、喬媽的親友並沒有實際接觸過喬喬和喬爸,更不知道喬媽和喬喬已經藉由諮商師逐漸修復關係,喬喬也多次收到喬媽送的禮物,明明是無關的第三人卻不斷對媒體爆料抹黑。喬喬已經懂得閱讀,看到一堆罵爸爸的新聞很難過。不管是喬媽或喬爸,都希望能讓喬喬開心健康的長大,希望喬媽的親友不要再用媒體爆料的方式,你們傷到的是孩子。

二、喬媽臨終病危的消息,喬喬並不知道,喬喬無法和喬媽建最後一面,因為喬媽的親友並沒有將消息告知喬喬和喬爸,但是卻先向媒體爆料。

三、喬喬三歲時父母離婚,當時喬媽直接將監護權給了喬爸。喬喬爆紅後,喬媽提起訴訟爭監護權,接著馬上前往韓國工作,實際上根本無法照顧喬喬,卻帶給喬喬很大的壓力,很怕法官判給媽媽的話她會被帶去韓國。

四、喬爸在法院不斷地提出希望喬媽融入喬喬生活的建議,包括陪喬喬一起上才藝課、寒暑假與喬喬和喬爸一起安排旅遊等,但是喬媽表示無法配合。後來因為喬媽的情緒管控問題,法院及兒童心理師也判斷不適合立即讓喬喬和喬媽雙方單獨見面。經過法院和喬爸的努力,終於透過諮商師協助雙方會面,訴訟結束後喬爸也持續安排諮商,透過諮商師安排喬喬和喬媽會面。喬媽的親友指控喬爸阻礙雙方見面並非事實。

五、喬喬仍是個孩子,有權利得到來自於爸爸和媽媽的照顧。喬媽早已與喬爸和喬喬約定好每月要匯給喬喬一萬元的生活費,雙方也有討論過如果喬媽走了,對喬喬的照顧不應該減少。喬爸與喬媽討論的並不只是錢,而是媽媽對女兒的愛,喬喬被照顧的權利也不該減少。

六、在法律上,喬喬是喬媽唯一的繼承人。在喬媽人生的最後一刻,喬媽的親友選擇不告知喬喬,更沒有交代任何後事。因喬媽曾有債務,究竟處理完畢了沒喬喬根本一無所知,但這些都是喬喬接下來必須面對的問題。喬媽或許走了,但對於喬喬,遺憾尚未過去,也還未結束。感謝大家對喬喬的關心,也請大家繼續支持喬喬。在此再次呼籲喬媽的親友,你們既然知道喬媽想保護女兒的心,請停止再向媒體爆料。

首符娛樂有限公司