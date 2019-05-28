喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

記者李欣容／台北報導

童星喬喬（于卉喬）歷經父母離異，喬爸（于志平）被爆不讓女兒和媽媽（劉芃昀）見面，時間長達7年，日前喬媽癌逝，父女上週出席告別式，離開時喬喬哭倒在爸爸身上，對於這些日子以來，喬喬也寫下對媽媽說的話，「妳說過妳很愛我，也很謝謝爸爸把我教的這麼好，但妳的親友們卻拿妳對我們的愛來攻擊我們，他們真的知道什麼是愛嗎？」

▲▼ 喬喬手寫信曝光。（圖／首符娛樂有限公司提供）

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喬喬親筆信全文：

我一直無法理解為什麼媽媽的親友們要這樣對待我們？其實，如果在當媽媽病危時他們就告訴我們的話，我們一定會去醫院看她。但他們卻連在媽媽過世的時候，卻什麼也不願意跟我們說，而是讓媒體先知道，真的很奇怪。而且告別式當天，我是孝女，所以我穿上了孝服、做了所有我該做的儀式，結果媽媽的親友、學生們卻是這樣地抹黑我們，到底為什麼？



To：媽媽

我知道得了癌症之後化療的期間一定很不舒服又難受，雖然最後妳敵不過病魔，但我相信妳去的地方一定有妳最喜歡的事物。我很珍惜最後一年半我們可以敞開心房聊天的時光，原本約好下一次要真正見面的，但妳走了。妳說過妳很愛我，也很謝謝爸爸把我教的這麼好，但現在，妳的親友們卻拿妳對我們的愛來攻擊我們，他們真的知道什麼是愛嗎？

▲喬媽、喬喬。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose）