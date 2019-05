喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

記者李欣容/台北報導

童星喬喬(于卉喬)歷經父母離異,喬爸(于志平)被爆不讓女兒和媽媽(劉芃昀)見面,時間長達7年,日前喬媽癌逝,父女上週出席告別式,離開時喬喬哭倒在爸爸身上,對於這些日子以來,喬喬也寫下對媽媽說的話,「妳說過妳很愛我,也很謝謝爸爸把我教的這麼好,但妳的親友們卻拿妳對我們的愛來攻擊我們,他們真的知道什麼是愛嗎?」

▲▼ 喬喬手寫信曝光。(圖/首符娛樂有限公司提供)

喬喬親筆信全文:

我一直無法理解為什麼媽媽的親友們要這樣對待我們?其實,如果在當媽媽病危時他們就告訴我們的話,我們一定會去醫院看她。但他們卻連在媽媽過世的時候,卻什麼也不願意跟我們說,而是讓媒體先知道,真的很奇怪。而且告別式當天,我是孝女,所以我穿上了孝服、做了所有我該做的儀式,結果媽媽的親友、學生們卻是這樣地抹黑我們,到底為什麼?



To:媽媽

我知道得了癌症之後化療的期間一定很不舒服又難受,雖然最後妳敵不過病魔,但我相信妳去的地方一定有妳最喜歡的事物。我很珍惜最後一年半我們可以敞開心房聊天的時光,原本約好下一次要真正見面的,但妳走了。妳說過妳很愛我,也很謝謝爸爸把我教的這麼好,但現在,妳的親友們卻拿妳對我們的愛來攻擊我們,他們真的知道什麼是愛嗎?

▲喬媽、喬喬。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose)