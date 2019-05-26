《聲林2》海選再現熟面孔！鄭可強遇「同期隊友」　

記者許逸群／台北—高雄報導

萬眾期盼已久的《聲林之王2》今（26日）在高雄大遠百舉辦海選，開放500位報名資格，身為學長的「小烏龜」鄭可強也到場為參賽者鼓勵。有趣的是，現場有參加過第一季節目的選手谷紀穎來報名海選，且他與鄭可強還曾同期接受訓練。

▲鄭可強演唱《不愛情》並給予參賽者建議。（圖／ETtoday）

谷紀穎擁有歌唱實力，且具備舞蹈技巧，讓鄭可強笑說「我的舞蹈應該也要去練一下」。不過評審謝皓倫認為，谷紀穎在上一季就展現出穩定的歌唱實力，但沒有太突出的地方，今天也是，建議他之後可以更有個人特色。王偉忠則是直指：「你這個不屌，這個衣服不屌，髮型不屌，氣勢太弱。」認為他可以增加個人特色。

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▲谷紀穎擁有一定的歌唱實力。（圖／ETtoday）

今天高雄海選人才輩出，除了唱將型的實力派選手，也有許多「吸睛」的參賽者。一名選手上場時手持「哈密瓜」，原來他是為選唱的歌曲《你要不要吃哈密瓜》做哏，不僅讓評審記憶深刻，也引起觀看海選直播的網友熱議。

▲參賽者帶著哈密瓜上場演唱。（圖／ETtoday）

高雄海選評審包含節目製作人李國強 、節目製作人謝皓倫以及選手組導演尹民丰，報名選手也是高手雲集，不乏許多令人驚豔的好聲音。不僅有《聲林之王》第一季的選手再度現身，且還是從報名海選重新挑戰，另還有參賽者選唱李友廷的歌曲《誰》。

▲《聲林之王2》高雄海選現場。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》的海選其實不僅只有新北板橋、台中、高雄等地，海外地區除馬來西亞的海選已結束外，尚有正在熱烈進行的北美地區、泰國等地海選，盛況可謂十年來首度！參賽者有不少人也大有名堂，包含「深情王子」張鎬哲之女張恩、《The voice 決戰好聲》林珈含 、《中國新歌聲》李俊緯等。