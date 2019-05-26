蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了

記者許皓婷／綜合報導

蔡依林（Jolin）25日在大陸北京「麥田音樂節」開唱，但在表演時卻被台下觀眾用雷射筆照射眼睛，身體狀況引發外界關心，所幸工作室後續已出面聲明「安全無恙」，她本人在事發後26日首度在IG發文，馬上釣出「好友」阿信留言，讓網友一看笑虧：「心疼了嗎」。

▲蔡依林被雷射筆射眼睛後首發文，釣出阿信留言。（圖／翻攝自Instagram／蔡依林、阿信）



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蔡依林25日演唱被不明人士用雷射筆照射臉部一事，她的眼睛狀況引起外界關心，她本人26日則在IG發文，可能怕粉絲擔心，她隻字未提被雷射筆照眼睛一事，僅PO文寫下：「燈海～美到差點讓自己哭了。」並分享多張當晚的活動照。

▲蔡依林發文。（圖／翻攝自Instagram／蔡依林）



而蔡依林事後後首度發文，馬上湧進大票網友留言關心：「很擔心妳的眼睛」、「妳眼睛還好嗎」、「那個人實在太惡劣！怎麼會有人忍心傷害女神」、「希望不要再有這種鳥事發生」，她也逗趣地引用自己歌曲《美杜莎》部分歌詞：「怕是怕，美杜莎張開眼，石化了民眾。」殊不知，馬上釣出阿信回覆，留了一個哭臉的表情符號，旁邊還有一滴淚，可見是在擔心對方，讓網友看了直呼：「阿信心疼了嗎」。

▲蔡依林發文，阿信留擔心的表情符號。（圖／翻攝自Instagram／蔡依林、阿信）