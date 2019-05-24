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甜美女星「咬牙吐3字」被消音…陷爆粗口疑雲！　公司揭真相網怒了

記者陳芊秀／綜合報導

21歲大陸女星宋祖兒外型甜美，曾參加旅遊實境節目《花兒與少年》第三季，最近搭上拍Vlog熱潮，將日常工作點滴拍成影片分享，不過其中一支影片發言被消音，意外掀起「爆粗口」疑雲。她的工作室隨後公開完整版畫面，沒想到再度引爆罵戰。

▲▼宋祖兒外型甜美，近日拍Vlog，消音畫面遭疑爆粗口。（圖／翻攝自微博／宋祖兒）

▲宋祖兒外型甜美，近日Vlog被消音引發爭議。（圖／翻攝自微博／宋祖兒）

影片中，宋祖兒低頭發現漂亮的花，又新奇發現流水是熱的，隨後拿起小紅花往耳朵戴，這時聽到男性工作人員說「妳看！這雞蛋花又圓、又肥」，忍不住咬牙碎念，不過遭到消音。同時她還舉起手作出要打人的動作，疑似爆粗口，網友認為「雖然被消音了，嘴型還是能看出來的」、「放出來影片還是注意一下形象吧」，不過也有人認為影片很真實，「罵就罵吧」、「不是消音了嗎，消音就証明她知道自己是公眾人物啊，誰讓你們盯著看。」

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▲▼宋祖兒咬牙吐3字被消音，引發外界猜測爆粗口。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲宋祖兒近日拍Vlog，消音畫面疑似爆粗口。（圖／翻攝自微博／宋祖兒）

外界揣測越演越烈，宋祖兒工作室公開完整影片，她當時碎念「去死吧！去死吧！」工作室發文：「對不起，由於工作人員的失誤，造成了一些誤解。」從消音到公開原音影片，她的甜美形象已經受到質疑，粉絲輪番批評「能不能發聲明」、「發出來也要檢查一下吧，既然嘴型容易被人誤會，要麽就直接剪掉」、「你們（指經紀團隊）真的要好好反省一下自己，總是犯低級錯誤」、「消音有毒」、「這剪輯有病啊！」

►澄清爆粗口疑雲，宋祖兒工作室上傳完整版影片。（影片連結請按此）

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