贈獎／泰隆艾格頓「超華麗」化身《火箭人》艾爾頓強飆唱經典神曲

娛樂中心／綜合報導

《火箭人》片名取自艾爾頓強經典名曲〈ROCKETMAN〉，由既會唱又會演的「英國新生代小鮮肉」泰隆艾格頓獨挑大樑，挑戰華麗多變、大膽前衛的舞台造型，以及一邊彈鋼琴一邊大展爆發力的歌喉，唱出一首首觀眾耳熟能詳的動人歌曲，讓人不由自主的想繼續看下去。





▲《火箭人》6月14日正式上映。（圖／派拉蒙影業提供）



敘述英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強爵士的故事，如何從英國皇家音樂學院的奇才，變成了流行音樂界的天王，當今樂壇的傳奇人物。

導演戴克斯特佛萊契表示，泰隆的戲路非常廣，這次在《火箭人》中親自獻唱，他的表演渾然天成，嗓音迷人，這個角色找不到第二個人來演，只有泰隆可以。音樂製作人吉爾斯馬汀提到，艾爾頓強說沒有人比泰隆更會唱他的歌，也希望泰隆用自己的方式來演唱他的歌曲。泰隆艾格頓則表示，要把一個大家喜愛的人物演好，就必須用心去詮釋他的人生以及音樂，艾爾頓的歌在大家的生命中都佔有一席之地，每首歌都獨具一格，非常開心能演出這部作品。





▲▼《火箭人》劇照。（圖／派拉蒙影業提供）





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◎活動時間：5/30(四)至6/3(一) 12:00止

◎活動辦法：

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