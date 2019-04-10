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江宏傑問：愛爸爸嗎？　1歲小小愛「秒回3字」奶音萌炸！

記者許皓婷／綜合報導

江宏傑2016年和福原愛結婚後，育有一個1歲女兒，夫妻倆8日又順利迎來二胎兒子誕生，他老婆目前正在坐月子，他則挑起當奶爸的責任，曬出照顧女兒的影片，小小愛更開口講話，小奶音萌翻一大票網友。

▲江宏傑曬小小愛索吻影片。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

▲江宏傑、福原愛育有一個女兒，又迎來兒子誕生。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

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江宏傑10日在FB曬出一段影片，並逗趣地說：「媽媽在休息，所以上演爸爸帶小孩第二季。」只見畫面中，只有他跟女兒入鏡，當他轉頭問「爸爸親一個好不好」時，1歲的小小愛便主動湊向前，輕輕親了他的臉頰一下，模樣非常可愛。

▲江宏傑曬小小愛索吻影片。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

▲江宏傑曬小小愛索吻影片。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

▲江宏傑曬小小愛索吻影片。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

而江宏傑還接著問：「愛爸爸嗎？」一旁的女兒便直接回應：「愛爸爸～」，父女倆更嘴對嘴親了一下，小小愛超萌的小奶音罕見曝光後，引來網友紛紛留言：「太可愛了」、「閃到一個不行啊」、「這畫面太讓人融化了啦」。

▲江宏傑曬小小愛索吻影片。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

▲江宏傑和小小愛嘴對嘴親吻。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

【江宏傑FB全文】

媽媽在休息，所以上演爸爸帶小孩第二季
爸：爸爸親一個好不好
Aila: 好
爸： 愛爸爸嗎？
Aila:愛爸爸

#辛苦啦好好休息
#也辛苦奶奶了

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