日劇《上京痞子田中》拍真人版　賀來賢人頂爆炸頭爆笑上陣

圖文／鏡週刊

繼《齊木楠雄的災難》、《我是大哥大!!》，喜劇界新星賀來賢人再出演搞笑漫改作品，飾演頂著誇張爆炸頭的《痞子田中》，日劇預計 7 月播出。

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乘附雅春的搞笑漫畫《痞子田中》系列，累積銷量突破 570 萬本，曾在 2012 年推出真人電影，由日版 F4 演員松田翔太與佐佐木希領銜主演。今年官方再宣布系列中的《上京痞子田中》（上京アフロ田中，暫譯）將翻拍成真人電視劇，目前只公布男主角「田中廣」由近年演出許多漫改作品的賀來賢人擔任，導演則是曾經拍攝過《摸魚上班族飴谷甘太朗》的石田雄介。

《痞子田中》描述頂著非洲式爆炸頭的 24 歲高中生「田中廣」，轉學到埼玉縣立華高中後終於交到好友的故事，共有《高校痞子田中》（2002-）、《中退痞子田中》（2004-2007）、《上京痞子田中》（2007-2010）以及《流浪痞子田中》（2010-2013），從轉學生到中輟生，從到都市找工作到變成無業遊民，系列最新連載作品標題為《結婚痞子田中》。田中告訴我們，無論生活多困難，田中都會以其超正向與無厘頭的專業態度，演出一百分的搞笑人生。



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