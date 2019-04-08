快訊／福原愛生二寶！江宏傑報喜51cm「帥氣的小小傑」

記者盧薇淩／台北報導

恭喜！福原愛已生下第二胎，江宏傑8日一早報喜：「小愛經過一個月的假性陣痛，相當辛苦，4月3日下午帥氣的小小傑來地球上報到啦～體重3110g、身高51cm、母子都平安，謝謝大家的關心。」他曬出一家四口照片，只見三隻手握住小小傑的腳丫，畫面溫馨又可愛，喜訊曝光後，網友們也紛紛道上恭喜。

▲福原愛今早生下二寶 。（圖／翻攝臉書、微博）



福原愛和江宏傑已育有一女小小愛，雖然福原愛日前受訪時透露，第二胎相較上一胎，身體狀況舒坦許多，鮮少孕吐或不適狀況發生；不過進入生產倒數，福原愛近一個月開始假性陣痛，影響睡眠及行動，讓江宏傑看了十分心疼，3日終於卸下「甜蜜的負擔」，他也感謝老婆的辛苦。

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▲福原愛、江宏傑原育有一女小小愛。（圖／翻攝微博）

事實上，江宏傑在福原愛懷孕時，雖有工作無法隨身在側，幾乎其他時間都寸步不離。今年1月福原愛出席旅遊分享會，當時她懷胎8個月，也是生產前最後一次活動，但因那時她身體有些不適，江宏傑趁沒比賽時「愛相隨」陪伴，在台下看著妻子一舉一動，還拿起手機捕捉畫面，貼心護妻。

江宏傑臉書全文：

大家好

4月3日下午帥氣的小小傑來地球上報到啦～

體重3110g、身高51cm、母子都平安

辛苦小愛了

謝謝大家的關心哦

#謝謝沈靜茹醫師讓我們放心

#謝謝幫助我們的人

#健康平安長大

