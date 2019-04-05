狂撒50包吸管喝奶茶！　美麗妄娜被惡評灌爆…回應：我是為了大家開心

記者李湘文／綜合報導

網紅「美麗妄娜」3月拍攝影片，為了要在家裡吸到隔壁早餐店的奶茶，購買50包吸管製作「台灣最長吸管」，最後不但挑戰失敗，也引來大量網友痛罵不環保，引發熱議。她經過好幾天的沉澱，才登上Instagram回應爭議，坦言確實難過：「其實初衷，就只單純是想散播正能量而已。」

▲美麗妄娜因為買50包吸管拍片引起爭議。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）

對於影片引發環保爭議，美麗妄娜解釋自己也知道浪費不好，「如果買了直接丟，那肯定大錯特錯！」但她同時想問，關於吸管的使用方式，怎麼樣才是對的？拿去發或拿去送人嗎？「我發影片是為了大家開心，跟自己拍的當下也很享受，不是什麼要刻意浪費、還是要賺錢的。」

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▲美麗妄娜買50包吸管，挑戰做出長吸管，在家喝到隔壁早餐店奶茶。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）

美麗妄娜強調，從開始拍片到現在，其實一毛錢都沒賺到，有時為了5秒鐘的片段，甚至要另外花費上萬元。此外，她為了讓大家有好一點的觀看體驗，還會故意把影片控制在9分鐘內，避免廣告出現，也就沒有廣告收入可言，「就因為我希望大家看到我的影片，能多一點快樂。」

▲美麗妄娜解釋出發點只是想讓大家看了開心。（圖／翻攝自美麗妄娜Instagram）

美麗妄娜解釋，讓大家開心就是自己拍片的目的，「也許使用吸管的方式不是100%正確，但每個物品不一定都是有固定的用處。物盡其用，其實過程中我也沒用到那麼多包，剩下沒用到的都還在公司。」她以正向娛樂的立場出發，但被大眾認定是惡意的，言語流露無奈：「身為公眾人物，是真的該多注意，也許買個環保吸管，就不會有這麼爭議了。」

從拍影片到出面回覆，中間隔了12天，美麗妄娜表示這幾天沉靜很久，「難過居多，也怪自己設想不周，但若我日後要繼續拍出開心的影片，這些就不能悶在心裡。」她承諾，不經一事不長一智，經過這次爭議，以後會設想得更周到。

▲美麗妄娜回應吸管爭議。（圖／翻攝自美麗妄娜Instagram）