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鏡象世界的驚悚反撲！《我們》發想完美　可惜2hr太刻意

圖文／鏡週刊

期待太高，失望太大。有創意與深意的社會寓言，但太刻意，無法成為夠好看流暢的恐怖片。

擁有令人驚豔處女作《逃出絕命鎮》的喬登皮爾，再度打造瞄準社會議題的驚悚類型電影。故事講述一對夫妻與兩個孩子到海邊度假，妻子因兒時誤闖遊樂園怪怪屋，鏡子裡的自己成為另一個人，這份創傷始終無法痊癒，舊地重遊時恐懼籠罩著她。沒想到童年惡夢重演，這次且是瞄準全家人而來。

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「你就是自己最大的敵人」這雞湯話語在《我們》搖身一變為原創威力十足的設定，當看到銀幕上呈現兩個一模一樣的人，竟一個面目猙獰，一個恐慌無助，那個震撼是非常直接的。

《我們》電影海報。

然而，電影最大的創意，在大幅放送的預告片中已展示完畢。《我們》有超強的發想，但這點子並沒有被發展成真正有起伏和轉折的情節，完全無法支撐兩個小時的片長。作者藉著人物之口獨白了一段絕妙好詞，但後面的發展盡是類型裡可預測的老套。

電影以標準中產階級家庭為設定，創造了一組又一組極端對倒的鏡像，訴說著在當代安逸生活的彼邊仍有個平行世界，文明應該為自己的毫無反思感到恐懼，因為那裡藏著我們從未意識的自己與他人。這是個漂亮的題目，但顯然並沒有那麼容易轉化為一部兼具娛樂性的驚悚電影。

有心的觀眾還是能獲得不少樂趣，作者埋入了各種象徵指涉，很可以看完電影熱烈討論一陣子，《逃出絕命鎮》中的鬼祟氣氛和古怪幽默也仍然討喜，《黑豹》的露琵塔尼詠歐、《廣告狂人》伊莉莎白摩斯以及眾演員包括童星的表演都非常精彩，多場戲中同一人對立飆戲的奇景，是本片另一可觀之處。

81分
  • 導演：喬登皮爾
  • 演員：露琵塔尼詠歐、 溫斯頓杜克
  • 片長： 117分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期： 3月22日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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