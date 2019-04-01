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年輕奶爸幸福家庭突遇邪靈降臨！鬼「來了」摸不透的是人心

圖文／鏡週刊

新手爸媽原來這麼辛苦？乍看是滿載不祥與鬼祟的都市傳奇，但其實關於婚姻與為人父母以及人際關係的各種為難。

《來了》是執導《告白》《渴望》的日本導演中島哲也新作，改編自得獎恐怖小說，在精心的鬼故事深處是等著被揭曉的生活真實面。

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故事敘述上班族秀樹和妻子香奈有了新生女兒知紗，秀樹認真經營部落格，與親友和網友分享身為奶爸的點點滴滴，以及小家庭的各種小確幸。然而這個人人羨慕的家，卻驟然陷入無法解釋的怪異遭遇，惡意的邪靈緊逼前來…。

就像前陣子Netflix上架的由傑克葛倫霍主演的《絲絨電鋸》，一向關心現實議題的導演丹吉洛伊竟拍了部奇幻鬼片，可那個「鬼」真正表徵的其實是某種文明墮落；同樣的，當一向對「人」最著迷的中島哲也拍起鬼片，那些席捲而來的超自然場景，到底仍指向摸不透的人心與意志。

《來了》電影海報。

電影切換不同視角去審視所謂正能量、陽光、幸福的面具下，如何埋藏又觸發著一波波怨念？人與人在高密度、快節奏的當代生活中，又如何被催生各種惡意。人性果然是中島哲也的拿手好戲。經營部落格的題材，亦提醒了社群媒體之侵蝕了人們的認識他人與自我，逐漸走向虛假、膚淺，等種種扭曲。

《來了》維持了中島哲也一貫強烈、俐落的風格化，彰顯出黑暗核心。然而長達135分鐘並無必要，最後半小時拖沓混亂，累贅感傷害了一路醞釀的轉折。

妻夫木聰再度漂亮詮釋表裡不一的怪人，黑木華展現出乖乖女之外的表演，岡田准一和小松菜奈的邊緣又詭異的角色也很有意思，松隆子則因角色的多餘而被浪費了。

82分
  • 導演：中島哲也
  • 演員：妻夫木聰、黑木華、岡田准一
  • 片長： 135分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期： 3月22日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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