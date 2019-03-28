「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

記者李湘文／綜合報導

網路紅人「美麗妄娜」從抖音走紅，今年初開始經營YouTube頻道，以無厘頭搞笑風格迅速引起關注，不到3個月已累積8萬粉絲。她日前拍片進行挑戰，要製作「台灣最長吸管」，整整拆開50包吸管，只為了能在家裡直接吸到早餐店的奶茶，一PO出影片就引起激烈爭議。

▲美麗妄娜外型甜美，但拍片風格十分無厘頭。（圖／翻攝自美麗妄娜Instagram）

美麗妄娜解釋拍攝這部影片的緣由，是因為有個問題已經困擾自己很久：「每天早上起床的時候，還有我每次剪片剪到早上的時候，我都想要去早餐店買一杯奶茶喝，但是懶得過去買。」為了在家裡就能喝到源源不絕的奶茶，她想出一個點子，就是自製一條長長的吸管，從早餐店飲料桶延伸到家裡，這樣在家不管躺著、坐著、站著，都能喝到早餐店奶茶。

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▲美麗妄娜用50包吸管拍影片。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）

為此，美麗妄娜拆開50包吸管，加工製成長長一條，真的從公寓一路拉到大廳、人行道、早餐店，卻在要求放進飲料桶的時候，被早餐店老闆娘拒絕。但她不願意放棄，還是想實驗遠距離喝奶茶，於是買了兩杯飲料放在早餐店前面，插上吸管，跑回家試著吸，結果自然什麼都沒喝到。

▲美麗妄娜把50包吸管加工成一長條。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）

實驗失敗後，美麗妄娜決定改變作法，「現在一個一個慢慢縮短，實測人體用幾根吸管才可以把飲料吸上來。」她剪到最後已剩不到10根，為了吸到放在人行道上的飲料，幾乎將上半身都探出2樓窗外，把自己掛在窗台上，好不容易才用7根吸到飲料，自嘲「吸到快往生，腦充血暈了半小時」。

▲美麗妄娜為了吸飲料，整個人掛在窗台上。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）

影片播出後，網友對美麗妄娜的實驗呈現兩極反應，雖然有人認為「很狂」、「主題很有想法」，但大部分則批評「再拍這種極度不環保的影片，我會直接退訂」、「一定要為了點擊率做這種浪費資源的事嗎」、「不要傷害海龜，拜託」、「拿地球環保換點閱率」，也有人指出趴在窗台有安全疑慮，希望她還是要注意做個正確示範。