獨家／S2O潑水節電音趴「雙日壓軸DJ」出爐！一起濕身狂喊：ㄇㄉㄈㄎ

記者洪文/台北報導

泰國S2O潑水音樂節(S2O Songkran Music Festival)確定來台舉辦,《ETtoday》掌握消息,兩天壓軸DJ分別為世界百大DJ第12名「荷蘭混音王者」R3hab,以及超人氣荷蘭Trap電音天團Yellow Claw(簡稱YC,黃爪),超過1小時的現場表演,將隨著「360度高壓噴水系統」播放,讓所有電音粉絲濕身HIGH翻天。

▲R3hab(左)、Yellow Claw確定在S2O Taiwan演出。(圖/翻攝自臉書)



請繼續往下閱讀...

R3hab曾在2016年泰國曼谷S2O特別演出,這次來台參加S2O Taiwan作為第2天壓軸DJ,帶來超過1小時的表演,洗腦歌曲包括《How We Party》、《Karate》、《Lullaby》、《Rumors》等即將隨著「360度高壓噴水系統」播放,這次有望首度在台表演新歌《BAD!》、《Out Of My Mind》。

身為冠軍單曲製造機的R3hab,編曲及混音功力極強,曾獲得小天后泰勒絲、蕾哈娜、碧昂絲、凱蒂佩芮以及電音教父Tiësto等人的合作與肯定,光是經典冠軍單曲《How We Party》、《Karate》分別在YouTube締造超過1.3億、1.2億的驚人播放次數,音樂幾乎與瘋狂派對劃上等號。

自從2014年首度來台之後,R3hab至今已來台超過7次,S2O Taiwan是他第3次在台灣站上大型音樂活動的舞台,並且首度在台擔任壓軸DJ。他非常喜愛台灣,時常在臉書上提及台灣,甚至在他的《Ain’t That Why》MV就有多個畫面直接在台灣取景,把台灣的街景、台灣人介紹給全世界。

▲R3hab連續在2017、2018年登台演出,更把台北街景拍進MV當中。(圖/翻攝自R3hab臉書)



超人氣的荷蘭Trap電音天團Yellow Claw,這次S2O Taiwan在首日帶來超過1小時的壓軸表演,也是他們第2度站上台灣大型電音活動舞台。他們上次來台超接地氣,直接把李英宏的《台北直直撞》remix在自己的音樂裡,又拿起中華民國國旗跟台灣才女DJ RayRay合照,甚至把RayRay創作的《NINJA》拿到Tomorrowland播放,可說是相當喜愛台灣。

Yellow Claw現場表演功力強,非常擅長帶動觀眾情緒,音樂曲風多元,包括Hardstyle、Moombahton、HipHop以及Trap等,擁有大批死忠粉絲。他們最為人熟知的招牌特色,就是歌詞時常出現「Yellow Mother Fucking Claw」,也常在表演時帶動台下觀眾一起吶喊,成為粉絲必須朝聖的一種「儀式」,粉絲這次可以在S2O Taiwan濕身當中一起吶喊。

▲Yellow Claw超愛台灣,而且跟DJ RayRay感情超好。(圖/翻攝自Yellow Claw、DJ RayRay臉書)



S2O泰國潑水音樂文化節每年4月在泰國曼谷舉行,吸引全球各地電音狂粉朝聖,經過整整一年的籌備,台灣成為S2O海外第2站、全球第3站。S2O Taiwan將融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素,打造如同身在泰國般,最道地的泰式風情,並將「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣,現場從四面八方不斷噴射水柱,讓電音子民體驗濕身又失聲的快感,搭配世界知名DJ輪番上陣以及絢爛的燈光效果,成為最瘋狂的電音水樂園。

▲S2O泰國潑水音樂節「360度噴水系統」不濕也難。(圖/SPUNITE斯邦奈提供)

S2O Taiwan預計7月6日、7日於大佳河濱公園舉行,雙日GA超級早鳥票現已於KKtix可購買,單日GA超級早鳥票、單日VIP早鳥票將在3月28日中午12點開賣。

▼R3hab在2016年泰國曼谷S2O完整表演內容。(影片取自Youtube,如遭移除請見諒)



▼Yellow Claw在2017年泰國曼谷S2O完整表演內容,台下一起吶喊「Yellow Mother Fucking Claw」在20分20秒處 。(影片取自Youtube,如遭移除請見諒)