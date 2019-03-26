獨家／S2O潑水節電音趴「雙日壓軸DJ」出爐！一起濕身狂喊：ㄇㄉㄈㄎ

記者洪文／台北報導

泰國S2O潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）確定來台舉辦，《ETtoday》掌握消息，兩天壓軸DJ分別為世界百大DJ第12名「荷蘭混音王者」R3hab，以及超人氣荷蘭Trap電音天團Yellow Claw（簡稱YC，黃爪），超過1小時的現場表演，將隨著「360度高壓噴水系統」播放，讓所有電音粉絲濕身HIGH翻天。

▲R3hab（左）、Yellow Claw確定在S2O Taiwan演出。（圖／翻攝自臉書）



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R3hab曾在2016年泰國曼谷S2O特別演出，這次來台參加S2O Taiwan作為第2天壓軸DJ，帶來超過1小時的表演，洗腦歌曲包括《How We Party》、《Karate》、《Lullaby》、《Rumors》等即將隨著「360度高壓噴水系統」播放，這次有望首度在台表演新歌《BAD!》、《Out Of My Mind》。

身為冠軍單曲製造機的R3hab，編曲及混音功力極強，曾獲得小天后泰勒絲、蕾哈娜、碧昂絲、凱蒂佩芮以及電音教父Tiësto等人的合作與肯定，光是經典冠軍單曲《How We Party》、《Karate》分別在YouTube締造超過1.3億、1.2億的驚人播放次數，音樂幾乎與瘋狂派對劃上等號。

自從2014年首度來台之後，R3hab至今已來台超過7次，S2O Taiwan是他第3次在台灣站上大型音樂活動的舞台，並且首度在台擔任壓軸DJ。他非常喜愛台灣，時常在臉書上提及台灣，甚至在他的《Ain’t That Why》MV就有多個畫面直接在台灣取景，把台灣的街景、台灣人介紹給全世界。

▲R3hab連續在2017、2018年登台演出，更把台北街景拍進MV當中。（圖／翻攝自R3hab臉書）



超人氣的荷蘭Trap電音天團Yellow Claw，這次S2O Taiwan在首日帶來超過1小時的壓軸表演，也是他們第2度站上台灣大型電音活動舞台。他們上次來台超接地氣，直接把李英宏的《台北直直撞》remix在自己的音樂裡，又拿起中華民國國旗跟台灣才女DJ RayRay合照，甚至把RayRay創作的《NINJA》拿到Tomorrowland播放，可說是相當喜愛台灣。

Yellow Claw現場表演功力強，非常擅長帶動觀眾情緒，音樂曲風多元，包括Hardstyle、Moombahton、HipHop以及Trap等，擁有大批死忠粉絲。他們最為人熟知的招牌特色，就是歌詞時常出現「Yellow Mother Fucking Claw」，也常在表演時帶動台下觀眾一起吶喊，成為粉絲必須朝聖的一種「儀式」，粉絲這次可以在S2O Taiwan濕身當中一起吶喊。

▲Yellow Claw超愛台灣，而且跟DJ RayRay感情超好。（圖／翻攝自Yellow Claw、DJ RayRay臉書）



S2O泰國潑水音樂文化節每年4月在泰國曼谷舉行，吸引全球各地電音狂粉朝聖，經過整整一年的籌備，台灣成為S2O海外第2站、全球第3站。S2O Taiwan將融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，打造如同身在泰國般，最道地的泰式風情，並將「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣，現場從四面八方不斷噴射水柱，讓電音子民體驗濕身又失聲的快感，搭配世界知名DJ輪番上陣以及絢爛的燈光效果，成為最瘋狂的電音水樂園。

▲S2O泰國潑水音樂節「360度噴水系統」不濕也難。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

S2O Taiwan預計7月6日、7日於大佳河濱公園舉行，雙日GA超級早鳥票現已於KKtix可購買，單日GA超級早鳥票、單日VIP早鳥票將在3月28日中午12點開賣。

▼R3hab在2016年泰國曼谷S2O完整表演內容。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）



▼Yellow Claw在2017年泰國曼谷S2O完整表演內容，台下一起吶喊「Yellow Mother Fucking Claw」在20分20秒處 。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）

