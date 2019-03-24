福原愛PO「卸貨倒數婚紗照」曬恩愛！　小小愛挑眉比「超迷你手指愛心」萌翻

記者韓景樺／綜合報導

日本桌球好手福原愛和江宏傑2016年結婚，育有1歲女兒小小愛（Aila醬），目前懷有第2胎的她，也趕在兒子出生前拍攝全家福，留下溫馨紀錄。而23日福原愛在微博曝光了一組照片，一家人對著鏡頭比出愛心，也被讚「幸福滿滿」。

▲福原愛和江宏傑趕在升格一家四口前拍攝婚紗全家福。（圖／翻攝自微博／福原愛）

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福原愛和江宏傑婚後幸福甜蜜，繼誕下女兒小小愛後，2018年10月又宣佈喜懷第2胎，並透露肚子裡是個活潑的男寶寶。在升格為一家四口前，她也挺著9個月孕肚帶老公、女兒一起拍攝婚紗全家福。

福原愛日前才分享一組全家人坐在月亮佈景上的溫馨合照，23日又透過微博曬出另一組風格清新的「綠色系列全家福」。只見她和女兒穿上同為淺綠色的母女裝，除了和老公十指緊扣地摟著女兒，還調皮探頭偷看老公和女兒玩親親，讓網友笑問「（看著）女兒親爸爸，愛醬吃醋嗎」。

而另外一張全家人在鏡頭前笑得超開心，頭戴著小白花髮帶的小小愛微挑起眉毛，還不忘學著爸媽比出愛心手勢的照片，也被網友大讚「清新又可愛」、「三個人都好好看」，更有人期待趕緊看到「小王子」的出生。

▲福原愛23日在微博曬出的「綠色系列全家福」。（圖／翻攝自微博／福原愛）

其實在福原愛懷孕期間，怕她累的江宏傑不僅貼心分擔許多家事，更曾替無法彎腰的她剪指甲，簡直成為新一代的好老公代表。而福原愛近期也在微博透露，自己想測試把吃剩的烤地瓜做成麵包，卻因大肚子而無法久站，於是只好請出「我們家廚師」幫忙，並不忘代替女兒向江宏傑甜喊「爸爸辛苦了」。大秀恩愛的放閃發文讓網友們直呼羨慕，「嫁給愛情的樣子真美」、「我也要找個這種老公」，但也有人搞笑提醒「等小小傑報到以後，他會更忙碌的」。

▲貼心的江宏傑幫忙老婆烤麵包。（圖／翻攝自微博／福原愛）