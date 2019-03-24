女粉吐露「生命沒意義」　林俊傑哽咽跪地..見這畫面險噴淚！

記者盧薇淩／台北報導

走過21個城市的36場「聖所」首輪巡演，林俊傑（JJ）23日晚間於杭州開唱「聖所2.0」，現場擠入近四萬觀眾，當看到全場揮動著的應援紫色螢光棒所構成的紫色燈海，壯觀畫面讓JJ一度感動到哽咽，單膝跪地高呼：「我愛你們！」也感性向歌迷告白。

▲林俊傑聖所2.0正式啟動。（圖／JFJ Productions）

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超過120噸、占地近1500平米的舞臺，超過20處大型舞臺機關、1200米數碼燈帶環繞，帶來震撼的舞臺效果。不僅僅是舞臺，節目編排上也是全面進階，在開場音樂之後，JJ一身全白未來感與科技感聖所戰士服現身舞臺，高空站在全新的「聖所」大門之下，一曲全新編曲的《曹操》開場，讓現場觀眾倍感驚喜；一大段由好友胡彥斌量身作詞打造的RAP，更是瞬間點燃現場氣氛。

「聖所2.0」帶來了諸多全新曲目，除了《轉動》、《無法克制》、《裂縫中的陽光》首次出現在舞臺之上，《Always Online》這首從來沒唱過的歌曲，也讓歌迷直呼驚喜。JJ十分興奮地說，也是用心去聽了歌迷們的心聲，將這首甜蜜的歌唱出來表達他對大家的感謝，笑說：「我可是有看你們的留言的！」

▲林俊傑太空戰士裝登場。（圖／JFJ Productions）

JJ分享道，演出前一晚有收到一封歌迷的信，這位歌迷提及自己的經歷和失落，甚至一度覺得生命沒有意義，但當自己來到「聖所」現場，被現場氣氛的活力與熱情感染，讓她下定決心也要如同JJ一樣，成為一個給大家帶來快樂的人。這封信讓JJ也頗多感觸和共鳴：「如果說我的音樂能夠給你更多的陪伴和方向感，那麼你、每一個你，就是我的陪伴和方向感。」

▲林俊傑自彈自唱歌曲。（圖／JFJ Productions）

當JJ唱起亦是首次出現的《第幾個100天》，儘管杭州當晚只有6、7度的氣溫，但四萬人一同在這廣闊的體育場大合唱和尖叫，以及揮動著的應援紫色螢光棒所構成的紫色燈海壯觀氣勢，讓JJ一度感動到哽咽，單膝跪地高呼：「我愛你們！」他隨後喊話：「杭州，因為有你！我的冬天不再寒冷！因為有你，我的世界變完整！我愛你️。」