王力宏女兒手寫一串「神秘密碼」　童言童語為媽揭秘...原因有洋蔥！

記者韓景樺／綜合報導

藝人王力宏2013年與妻子李靚蕾結婚，婚後老婆陸續生下兩個寶貝女兒，更在2018年喜獲愛子，家庭生活十分幸福。20日李靚蕾也在微博透露與4歲的大女兒間的母女對話，童言童語讓網友大讚「暖哭了」。

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▲李靚蕾在微博曝光和女兒的超暖對話。（圖／翻攝自微博／李靚蕾）

李靚蕾和王力宏結婚後，陸續生下2女1子，平日除了專注照顧孩子以外，也經常會在微博分享甜蜜的家庭日常。20日晚間，她在個人微博曬出一張特別的照片，只見一張綠色的紙上寫滿了數字，乍看讓人一頭霧水。

但李靚蕾隨即揭曉，這是4歲大女兒為了幫她籌備神秘的生日禮物，正在進行倒數。原來是女兒20日早上說自己在做媽媽的生日禮物，要她別偷看，但李靚蕾卻告訴女兒「自己的生日還要很久很久」，沒想到女兒貼心回答「我提早準備才不會來不及」，更追問媽媽離生日還有幾天，李靚蕾想了想回答「24天」。

有趣的是，她本以為這段對話已經結束了，想不到女兒5分鐘後居然拿出寫滿數字的紙，並告訴李靚蕾「還有24天是妳的生日，每天我會劃掉一個號碼，倒數你的生日」，讓李靚蕾超級感動。

這段暖心對話曝光後，網友們紛紛稱讚王力宏女兒真是媽媽的小棉襖，「寶寶太暖心啦」、「被感動得一塌糊塗」，但也有網友搞笑說「其實二哥生日也只剩58天了，可以再寫一張」。